210 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA ELÉCTRICA
Parece un Toyota Land Cruiser, pero es chino, híbrido y llegará a España próximamente
Es grande, tiene una imagen imponente y además, es un híbrido capaz de circular durante 210 kilómetros usando solo electricidad. Por supuesto, es chino, llegará a España y podría poner patas arriba el segmento de los todoterreno.
Publicidad
Los fabricantes chinos han demostrado una ambición enorme y no se conforman con vender coches a precios contenidos, así como coches eléctricos que son la referencia en muchos apartados. Han llegado para arrasar, para quedarse con todo y si no te lo crees atento a esto. Es el Fang Cheng Bao 5, un todoterreno híbrido enchufable que BYD traerá a Europa para su marca de lujo, Denza y ojo, porque promete una autonomía eléctrica de 210 kilómetros.
BYD es, posiblemente, la marca china que más ha cuidado su imagen. No es un fabricante con coches “low cost”, sus automóviles están bien fabricados, funcionan igual de bien y son un éxito de ventas. Es más, coches como el Seal U DM-i, con su grupo motor híbrido y más de 1.000 kilómetros de autonomía, es el terror de las marcas que, tradicionalmente, hemos tenido en Europa.
Sin embargo, BYD, como Toyota o como Nissan, tiene su propia línea de vehículos de alta gama. Se llama Denza y pronto contará con un nuevo miembro que promete poner contra las cuerdas a coches como el Toyota Land Cruiser. Es más, si ves de lejos este todoterreno, quizá lo confundas con un Land Cruiser por su diseño cuadrado y musculoso.
El precio en china es casi la mitad de lo que cuesta un Land Cruiser
Fang Cheng Bao es una marca creada por BYD hace muy poco tiempo, pero en China las cosas funcionan de forma diferente y en apenas un año y medio de vida, ha sido capaz de vender más de 100.000 coches. Y no es nada raro, si tenemos en cuenta que sus precios son superinteresantes.
En Europa no será tan sencillo, aunque tal y como están las cosas y la fama que se está ganado BYD, las cosas podrían ser diferentes. No obstante, aunque Fang Chen Bao llegará a Europa, lo hará bajo el sello de Denza, la marca premium de BYD y será con un SUV de aspecto imponente y aspiraciones todoterreno, cuyo precio, al cambio actual, es de apenas 33.000 euros.
Hablamos de un coche del tamaño de un Ford Bronco o un Toyota Land Cruiser, pero con un precio que es menos de la mitad. Es lógico que cuando llegue a nuestro mercado será algo más caro, pero lejos de los modelos mencionados, dos de las referencias del segmento todoterreno junto al Land Rover Defender.
Híbrido enchufable con una autonomía eléctrica brutal
La mayor baza que pretenden jugar, además de su diseño y su precio, es la autonomía de su grupo motor híbrido enchufable. La tecnología avanza muy rápido y no es raro que híbrido enchufable tenga una batería para más de 100 kilómetros, pero en este caso, el Fang Cheng Bao 5 promete nada menos que 210 kilómetros en modo eléctrico.
Habrá que esperarlo a tenerlo por aquí, porque esos 210 kilómetros son según la normativa china, mucho más laxa que la nuestra, pero desde luego, merece la pena estar pendientes, podría poner patas arriba el segmento de los todoterreno.
Publicidad