No conoces todavía esta marca: viene de China, y mientras las europeas están cambiando, ellos lanzan una berlina 100% gasolina

El otro día fui a por unos pantalones al centro comercial Grancasa (Zaragoza) y me paró un coche que tenía una presencia contenida que te obliga a mirar dos veces: era el Bestune B70. No pude contenerme y me acerqué a Alberto, comercial de SZ Motor, un concesionario zaragozano con taller multimarca que está trayendo activamente modelos chinos como Bestune (que a mí me suena a atún). Me dejaron curiosear el interior, me explicaron la marca y hasta me dieron un puñado de folletos. Claro está, puse cara de estar valorando comprar un coche nuevo aunque no estuviera en mis planes.

No es amor a primera vista pero tiene un atractivo sólido. Es el tipo de coche que te inspira sentido común y algo de pesadez en el pie derecho a la vez. Las proporciones son generosas (4,855 mm de largo y 2,80 m de batalla) y me recuerdan al último Mondeo en silueta y tamaño, también incluye dos pantallas y un interior elegantón y sobrio, sin postureo. El motor es un 1.5 turbo con 118 kW y 258 Nm, con caja 7DCT y consumos contenidos según el WLTC; además, existe la opción de conversión a GLP para lograr etiqueta ECO y recortar aún más el gasto por kilómetro.

Bestune B70 | Bestune

Motor y etiqueta: gasolina con sentido (y opción ECO real)

El 1.5 turbo del B70 no está pensado para reventar cronómetros, pero tiene chicha y tira del coche con par aprovechable y se lleva bien con la 7DCT, lo que en carretera significa adelantamientos limpios sin que parezca que vas estrangulando al bloque. Es un motor pensado para quien conduce bastante y no quiere líos.

En gasolina sale con etiqueta C, pero la jugada inteligente es la conversión a GLP, que entrega la etiqueta ECO, reduce el consumo y evita muchos problemas en las Zonas de Bajas Emisiones (especialmente en Madrid y en Barcelona). Si haces 30–50 km diarios, los números te saldrán en pocos meses.

En resumen: un motor solvente, una caja moderna y la posibilidad de GLP que convierte una berlina práctica en una alternativa urbana inteligente. No está nada mal.

Bestune B70 | Bestune

Equipamiento: útil, claro y sin faroles

El B70 no es de esos coches pensados para el postureo tecnológico porque se centra en solucionar el día a día, y aún así, incluye los sistemas ADAS real (AEB, control crucero adaptativo), detector de punto ciego, cámara 360º y sensores delanteros y traseros, además de la suite ABS/EBD/ESP y múltiples airbags. Es el tipo de equipamiento pensado para ahorrarte sustos y no para presumir a lo tonto.

En cuanto a confort hay dos pantallas, instrumentación y central, asientos en piel sintética de una calidad sorprendente con ajustes eléctricos para las versiones superiores, y un maletero suficiente para semana de compras y escapada de fin de semana. Además, el techo panorámico tiene cortinilla para taparlo, algo que muchos otros no tienen. La calidad percibida en general es la de un coche pensado para vivir con él unos años sin que te toque las narices. Inspira verdadera solidez.

Si valoras lo práctico sobre lo prescindible, aquí tienes una berlina que pone lo importante a mano: seguridad, espacio y conectividad sin adornos innecesarios.

Bestune B70 | Bestune

Precio, disponibilidad y por qué debes pasarte a verla

Hablemos de cifras: en el mercado español el B70 se mueve en una horquilla aproximada de entre 23.000 y 27.000 €, según versión, promociones y stock del concesionario; algunos listados puntuales ofrecen cifras algo menores en promociones.

La conversión a GLP y la etiqueta ECO son para mí la guinda del pastel por el menor coste en combustible y el acceso a las zonas restringidas en ciudad, lo que para mucha gente vale más que gastarse 10.000 € más en un eléctrico de características similares. Son argumentos sólidos para quienes miran el céntimo al repostar.

Además, Bestune ya no es una curiosidad online porque la marca se está haciendo visible en los concesionarios y redes de servicio españoles, lo que facilita ver, tocar y probar el coche en persona y te da la tranquilidad de saber que habrá un taller con recambios esperando cuando toque repararlo. Si te interesa una berlina práctica, bien equipada y con opción ECO mediante GLP, lo sensato es ir y probarla. A mí me ha llamado la atención, y más aún en color rojo.