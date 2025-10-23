¿Cuál es el coche más fiable que puedes comprar? El ranking que rompe todos los esquemas.

La marca de coches más fiable del mundo es Lexus. Es un dato que ya no sorprende, pues la firma japonesa siempre está entre los mejores en este asunto, que, por cierto, está dominado, casi por completo, por marcas asiáticas: Suzuki es la segunda, Subaru la tercera, Toyota la cuarta…

Esas marcas siempre están entre los mejores del mundo, año tras año, sin que ninguna otra marca, ni siquiera Mercedes o BMW –posición 20 para la primera y 14 para la segunda– son capaces de igualarles. La primera marca “no asiática”, según la OCU, es CUPRA, situada en quinta posición.

Sin embargo, cuando hablamos de coches más fiables, tenemos que hacer distinciones según el motor y hasta tipo de carrocería y la cosa se complica un poco.

Lexus RZ | Lexus

Los coches híbridos no enchufables son los reyes de la fiabilidad

Que Lexus esté en la primera posición de las marcas más fiables no es casualidad. La firma nipona solo tiene coches híbridos y según diferentes estudios –OCU, JD Power–, los coches con motores híbridos son los más fiables con diferencia. Pero no todos los híbridos, solo los híbridos convencionales. Según datos de la OCU, 17 modelos con motor híbrido convencional rozan por muy poco la máxima puntuación en fiabilidad.

Sin embargo, hay un detalle de lo más llamativo: el coche híbrido más fiable no es un Lexus, es el FIAT Panda, seguido del Suzuki Ignis. Entre los híbridos enchufables, el Ford Kuga destaca por ser un coche con muy pocas averías, mientras que entre los eléctricos, y contra todo pronóstico, el más fiable es el Tesla Model Y.

Pero aún hay más, pues las averías más comunes tienen que ver con el sistema eléctrico y sus componentes: baterías, fusibles, bombillas, cableado, motores eléctricos de ventanillas y cierres centralizados… Aunque, al parecer, son problemas que se ceban con marcas como Alfa Romeo, Opel o Renault.

Stellantis alcanza una cuota de ventas en el mercado de vehículos híbridos del 16% en mayo | Europa Press

Los coches más fiables de 2025

Siempre interesa saber no solo la marca más fiable, sino el modelo concreto que menos averías tiene, un dato que a veces no parece cuadrar con el resto del ranking, algo que ocurre en 2025, porque el coche más fiable tampoco es un Lexus; es un Toyota.

Concretamente, el coche más fiable de 2025 es el Toyota Prius que no está a la venta en España en su última versión. El mismo estudio, además, ofrece un dato un tanto sin sentido... Si el híbrido más fiable es el FIAT Panda, ¿cómo es posible que el coche más fiable, en general, sea el Prius? El modelo japonés es habitual en los ranking de fiabilidad, aunque se ve acompañado en esta ocasión del Porsche 911 y del MINI 3 puertas, dos modelos que, según parece, sufren muy pocas averías. Y es el más fiable del mundo, según diferentes fuentes, como JD Power.

La fiabilidad de Porsche es algo ya contrastado y aceptado. Los propietarios de Porsche están totalmente satisfechos con sus coches y, además, con la propia marca, siempre muy pendiente de cualquier cosa. En cuanto a MINI, es justo mencionar que se conocen algunos fallos en sus coches, pero actualmente son muy fiables, como lo demuestra el MINI 3 puertas.