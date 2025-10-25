MotorLand Classic Festival se celebra este fin de semana en Alcañiz

El circuito de velocidad de MotorLand Aragón verá desfilar un gran número de joyas del motor, desde sidecares hasta fórmulas pasando por motos y coches, el asfalto alcañizano será el escenario en el que los clásicos vuelvan a rugir como antaño. Aún es posible inscribirse a las tandas, las cuales son de aforo limitado, a través de la web de MotorLand Aragón.

Por otro lado, y como cada año, el evento de clásicos cuenta con su momento estrella, la Classic Parade. Una vuelta al circuito tras el safety car en la que toman parte la mayoría de los vehículos que se exponen en el paddock.

Esta actividad cuenta también con plazas limitadas y es necesario inscribirse en la web de MotorLand Aragón. Tendrá lugar el domingo a las 14.30 horas.

MotorLand Aragón | Agencias

Por supuesto, la exposición de vehículos clásicos estará disponible alrededor de todo el paddock, además de los camiones americanos en la jornada de domingo, pero también se podrá realizar el bautismo de sidecar el cual tendrá lugar en el paddock para los niños y en el circuito de velocidad para los adultos. La actividad tiene coste y requiere inscripción en el caso de los mayores de edad.

Como ya ocurriese en otras ediciones, la retroludoteca de Nube de Pegatina organizará juegos, talleres y pintacaras para los más pequeños y los amantes de la fotografía podrán tomar parte en el curso gratuito de fotografía deportiva de la mano de los fotógrafos profesionales de MotorLand Aragón. Se requerirá de previa inscripción ya que las plazas son limitadas.