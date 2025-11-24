Probamos el nuevo Jaecoo 5, el SUV "pet-friendly" de la marca asiática

Este SUV de 4,38 metrosde largo es amigo de las mascotas, y además lo es de los entornos urbanos y de las escapadas.De su estética destacan la parrilla frontal con barras verticales en cascada, con aspecto de limusina de lujo; y las ópticas LED muy finas, de forma rectangular, en la parte delantera y en la trasera, aquí unidas por una tira negra.

Y más detalles del interior: techo corredizo panorámico, la gran pantalla táctil de 13,2 pulgadas. Algo que puede quitar muchos dolores de cabeza son estos asientos de cuero sintético con tejido duradero: antibacterianos, resistentes al desgaste y antiarañazos, y fáciles de limpiar con un paño.

Si hablamos de la capacidad del maletero, son 480 litros ampliables a 1.180; y para las mascotas, además, hay diferentes elementos en opción: como una red de aislamiento, recipientes antiderrames, un transportín, un bebedero o una correa.

Jaecoo 5 | CC

El Jaecoo 5 también tiene un “modo mascota”, para que se queden en el coche de forma segura y con ventilación. Para seguridad, destacan sus 19 funciones ADAS y la cámara 540 grados, que te da una visión del suelo y no pasar por encima de nada peligroso. Además, tiene capacidad “todoterreno” con ángulos de entrada y salida de 20 y 30 grados respectivamente.

Porque el Jaecco 5 también ha sido creado para la aventura al aire libre, con una baca de techo capaz de soportar 75 kg, y con una capacidad de arrastre de remolque de hasta 1.250 kg. Incluso con complementos como una luz de camping magnética.

Lógicamente no estamos ante un 4x4 con el que te vas a poner a subir trialeras. Pero para salirte del asfalto en un momento dado, por alguna pista sin obstáculos demasiado complicados y evadirte en la naturaleza, cumple de sobra.

Jaecoo 5 | CC

En su gama de motores encontramos gasolina o 100% eléctrico a elegir, y llegará un híbrido muy pronto. Hay motores con etiquetas para cada una las necesidades actuales, pudiendo elegir la que más se adapte a ti.

Hemos probado la versión gasolina de 145 CV, con caja de cambios automática de 7 velocidades, que ofrece un equilibrio entre eficiencia y versatilidad. Su respuesta es precisa, se mueve ágilmente y maniobrar o aparcar es muy sencillo.

Jaecoo 5 | CC

El Jaecco 5 ha abierto camino en el mercado automovilístico por su título de coche “pet-friendly”. Y después de conducirlo, puedo decir que también por sus capacidades, su habitabilidad y su tecnología. Además de ser un coche divertido para ir al campo, con opción de poner un karaoke.