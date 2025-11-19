El SUV híbrido que no conocías: Omoda 5 SHS-H, el nuevo rey de la eficiencia asiática

A veces el mercado lanza coches que pasan por debajo del radar hasta que alguien te dice: “Prueba este, que te vas a sorprender”. Y eso es exactamente lo que puede pasar con el nuevo Omoda 5 SHS-H, un SUV híbrido enchufable que aterriza con una idea muy simple: darte lo mismo que los grandes… por bastante menos dinero: desde 23.990 euros –según web oficial de la marca–. Y lo hace apoyándose en lo que más valora cualquier familia: autonomía eléctrica real, consumos bajos y espacio de sobra. Si el Omoda 5 ya tiene buena reputación, el híbrido puede ser el modelo que de la puntilla.

Lo primero que llama la atención de este modelo es que no busca deslumbrar con cifras estratosféricas. No compite contra híbridos de 70.000 euros ni pretende demostrar nada a nadie. Se limita a cumplir donde importa: homologa un consumo combinado muy contenido y mantiene un precio que lo coloca un escalón por debajo del grueso del segmento PHEV. En un momento donde la gente mira cada euro que mete en gasolina, eso importa. Y mucho.

Por dimensiones entra de lleno en la zona más caliente del mercado: 4,40 metros de largo, buena maniobrabilidad en ciudad y un maletero que no se queda corto pese a tener batería: cerca de 360 litros, suficiente para el día a día y para viajar sin hacer malabares. Es un coche pensado con la cabeza, no para ganar concursos de diseño.

Omoda 5 SHS | Omoda

Tecnología útil sin pagar extras eternamente

Si algo distingue a los fabricantes chinos es su capacidad para incluir de serie lo que en Europa todavía se cobra como “paquete premium”. El Omoda 5 SHS-H no rompe la regla: doble pantalla panorámica, asistentes de nivel alto, climatización dual, equipo de sonido competente y un arsenal de ayudas que hace dos años solo veías en coches mucho más caros. Nada revolucionario, pero sí muy equilibrado, y sobre todo práctico.

Ese enfoque se repite en la conducción. No es un coche deportivo ni quiere serlo, pero el conjunto híbrido enchufable —motor térmico eficiente acompañado de un eléctrico contundente— da como resultado algo muy sencillo: bajos consumos cuando la batería está llena y cifras perfectamente razonables cuando no lo está. Exactamente lo que un PHEV debe ser y no siempre consigue.

El sistema permite cubrir los trayectos diarios solo en modo eléctrico, y cuando toca carretera el reparto de potencia evita tirones, brusquedades o esa sensación de que el coche arrastra el peso del sistema. Aquí está mejor resuelto de lo que uno esperaría en un PHEV “económico”.

Omoda 5 | Omoda

Precio, eficiencia y sorpresa: el tridente que lo hace peligroso

Desde hace años repetimos que China llega fuerte, pero lo cierto es que ya está aquí. Y aunque BYD, MG o Jaecoo se han llevado los titulares, Omoda se está colocando en silencio en una posición delicada para las marcas tradicionales: productazos bien equipados, consumos bajos y precios que obligan a recalcular estrategias.

En Europa, un híbrido enchufable de este tamaño suele superar sin despeinarse los 40.000 euros. El SHS-H se mueve bastante por debajo, lo que cambia por completo la conversación: desde 23.900 euros. Para alguien que necesita un SUV compacto, quiere gastar poco a diario y no quiere dejarse el sueldo en letra mensual… este coche entra en la lista sin pedir permiso.

Hay algo más: la marca sabe que el usuario medio ya no busca “el coche más famoso”. Busca el más racional, el que le permita moverse por ciudad en eléctrico, viajar con un gasto razonable y no sentir que ha hipotecado medio sueldo para tener un SUV moderno. Con ese planteamiento, el Omoda 5 SHS-H juega en casa.