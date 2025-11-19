Pirelli limita cada juego de neumáticos a un máximo de 25 vueltas en el GP de Qatar de F1

Debido a la preocupación por el desgaste de los neumáticos, se ha tomado la decisión de acuerdo con la F1, la FIA y los equipos. Los pilotos se verán obligados a realizar un mínimo de dos paradas durante la carrera de 57 vueltas, aunque la carrera al sprint del sábado no tendrá que ser interrumpida por paradas en boxes, dado que la duración será de 19 vueltas.

"Esta medida se ha considerado necesaria, tras el análisis de los neumáticos utilizados en 2024. El año pasado, varios neumáticos, en particular el delantero izquierdo, habían alcanzado el nivel máximo de desgaste. Estas condiciones, combinadas con la alta energía lateral habían aumentado la fatiga estructural de la construcción", dijo Pirelli en un comunicado.

Los neumáticos Pirelli, antes de un Gran Premio | Reuters

Pirelli también explicó que el problema es diferente al del GP de Qatar de 2023, en el que también se impuso la duración máxima de los stint de los neumáticos, porque eso fue causado por los pianos, que crearon micro-laceraciones en los flancos de los neumáticos.

Desde entonces, se modificaron, lo que evitó que se repitiera esta situación el año pasado. Todas las vueltas en los entrenamientos, la clasificación sprint, la carrera sprint, la clasificación y el Gran Premio en sí se contarán por juego de neumáticos, incluidas las vueltas completadas bajo un coche de seguridad o un coche de seguridad virtual.

Salida muy movida en el arranque del GP de Qatar | Red Bull Content Pool

Antes del inicio de la carrera principal, Pirelli informará a los equipos de cuántas vueltas quedan disponibles para cada juego de neumáticos. El GP de Qatar es la penúltima carrera del año, tras el GP de Las Vegas previsto para este domingo. Una temporada que finalizará en Abu Dhabi el 7 de diciembre. El líder del campeonato, Lando Norris, encabeza el campeonato de pilotos con 24 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri.