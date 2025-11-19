El coche que carga en 5 minutos: Hyundai Nexo, el eléctrico de hidrógeno que revoluciona la autonomía

El Hyundai Nexo es uno de los coches más innovadores del mercado mundial. Es eléctrico, sí, pero no es un eléctrico convencimiento, es un coche de pila de combustible, es decir, que usa hidrógeno para generar electricidad y sus emisiones son nada menos que es vapor de agua.

Autonomía récord. Hyundai ha dado un salto real con el Nexo, un SUV que permite repostar hidrógeno en solo 5 minutos y alcanzar 826 km de autonomía WLTP. Con cifras así, deja atrás la mayor limitación de los coches eléctricos de batería: largas horas de espera para cargar.

Bajo su capó, el Nexo combina un motor eléctrico de 190 kW (258 CV) con una pila de combustible mejorada y una batería auxiliar de 80 kW. La potencia es suficiente para moverse con agilidad en carretera y mantener una velocidad estable en autopista sin comprometer la eficiencia.

Cargarlo es seguro y sencillo. Sus tanques admiten hasta 6,69 kg de hidrógeno, y los surtidores de alta presión de 700 bares permiten llenar rápidamente. La seguridad está garantizada gracias a cierres especiales y sistemas que evitan cualquier fuga.

Hyundai Nexo | Hyundai

Recarga en 5 minutos

Diseño pensado para la eficiencia. El Nexo adopta la línea que Hyundai llama “Art of Steel”, con formas aerodinámicas que reducen la resistencia al viento. El frontal, el lateral y el techo contribuyen a un cw de 0,29, cifra muy baja para un SUV de su tamaño.

El interior ha sido rediseñado. Incluye dos pantallas curvas de 12,3 pulgadas, materiales sostenibles y acabados premium. Hyundai busca ofrecer una experiencia de conducción cómoda y tecnológica sin sacrificar la practicidad de un SUV.

Frenos regenerativos y modos de conducción inteligentes optimizan el uso del hidrógeno. Cada sistema está calibrado para extraer el máximo rendimiento de la energía, aumentando la eficiencia en recorridos urbanos y autopistas.

Hyundai Nexo | Hyundai

Eficiencia y confort

Ganancia real para el usuario: recarga rápida, autonomía amplia y cero emisiones. El Nexo se convierte en una opción viable para quien recorre largas distancias o necesita movilidad confiable sin depender de la red eléctrica.

Hidrógeno limpio. Su única emisión es vapor de agua, sin CO₂ ni partículas contaminantes. Además, el sistema purifica parcialmente el aire que entra en contacto con la pila de combustible, un plus ecológico frente a los SUV tradicionales.

Ventajas y retos

Infraestructura limitada. La principal barrera sigue siendo la escasez de estaciones de hidrógeno. Por ahora, el Nexo es ideal en regiones con red suficiente, pero aún es un desafío para quienes quieren usarlo en todo el país.

Hyundai Nexo | Hyundai

Juntar lo mejor de ambos mundos: autonomía real y repostaje ultrarrápido. El Nexo demuestra que los eléctricos pueden competir con los coches de combustión sin renunciar a la sostenibilidad. Y eso que la misma firma surcoreana tiene en catálogo coches como el Hyundai IONIQ 6 o el nuevo Hyundai IONIQ 9, coches eléctricos "a batería" que son de lo mejor del mercado.

Hyundai no ofrece un experimento, sino una alternativa tangible. Con 5 minutos de recarga, más de 800 km de autonomía y cero emisiones, el Nexo redefine la movilidad sostenible y pone en jaque a los eléctricos de batería tradicionales.