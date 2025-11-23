Probamos el nuevo Dacia Bigster: espacio de sobra para cinco y hasta cama para dos

El Bigster se presenta como un SUV con aires similares al Duster, con el que comparte no solo la plataforma CMF-B del Grupo Renault, sino también el diseño. Es 23 cm más grande que su hermano de gama, con una distancia entre ejes también mayor, lo que ya adelanta muchas cosas que veremos dentro. Entre ellas, su generoso maletero de hasta 667 litros.

Y es que su interior ofrece mucho espacio para sus cinco ocupantes, pero también tecnología y acabados mejores de lo esperado. El salpicadero está gobernado por dos pantallas: una detrás del volante y otra para el sistema de infoentretenimiento de nueva generación, ambas de 10 pulgadas. Todo con unos materiales sencillos, pero de buena construcción, elevando la calidad percibida a otro nivel.

Dacia Bigster | CC

Su sistema híbrido está formado por un motor gasolina de 107 CV ayudado por dos motores eléctricos: uno de 49 CV con la capacidad de mover el coche de manera independiente, en modo eléctrico, hasta el 80% del tiempo que circulemos en ciudad; y otro motor eléctrico de 20 CV, pero solo tiene funciones de arranque de motor térmico y no propulsa las ruedas. Todo este conjunto está alimentado por una batería de 1,4 kWh de capacidad.

Este sistema híbrido mueve con soltura al Dacia Bigster, no echas en falta más potencia y el cambio automático gestiona muy buen cuando entra la parte térmica y cuando lo hace la eléctrica. A nivel de sensaciones, en general, tiene un comportamiento muy cómodo, sin aspiraciones deportivas.

Dacia Bigster | CC

Está claramente orientado a familias que busquen un coche con mucho espacio, confort y versatilidad. Y sin gastar demasiado, es fácil ver consumos por debajo de los 5 litros a los 100 km.

Es un coche preparado para aguantar cualquier viaje. El Bigster se puede equipar, al igual que el Duster, con varios accesorios, llamados Youclip. Con elementos como posavasos, linternas o soportes para el teléfono móvil. Versatilidad que se une a la aventura al disponer del paquete Sleep, que incluye una cama desmontable de 1,90 metros de largo y 1,30 metros de ancho.

Prueba Dacia Bigster | CC

Todas las virtudes del Duster, uno de los superventas de la marca, pero en un formato más grande y polivalente. Una apuesta que ofrece una excelente calidad-precio con resultados que hablan por sí solos.