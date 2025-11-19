Al volante de un Seat Ibiza Grupo B de rallies

En 1984, nace el primer Ibiza de carreras para inaugurar una larga saga dedicada a la disciplina que la marca lleva en su ADN. Se trata de un coche muy especial, un Grupo B que se empleó como vehículo de test para la Copa Ibiza y que fue el ganador de la primera edición.

28 años más tarde, está en plena forma, y lo hemos probarlo a fondo en el Rally Costa Brava de coches históricos. Lo primero que notamos son las lógicas diferencias con el modelo de calle.Tiene buckets, asientos de carreras con sus correspondientes arneses.También cuenta con las obligatorias barras de seguridad, neumáticos lisos que favorecen el agarre y lo mejor, cuatro carburadores.

Seat Ibiza GLX | CC

La potencia del modelo que se podía comprar en el concesionario era de 85 caballos.Este Ibiza 1.5 sube hasta los 125 CV y en los tramos lo da todo.Su peso, que no llega a los 850 kilos, también influye en estas reacciones tan ágiles.

Con lo cual, un coche tiene que ser lo más versátil posible, y este Ibiza lo es.A la hora de salir al tramo necesitas un motor potente y brioso, como el que lleva este coche.Con una preparación muy básica, SEAT convirtió este modelo en un auténtico coche de carreras.

El motor es pequeñito pero matón, tiene muchos bajos y se estira muy bien en alta.Comparado con un vehículo de rallies actual, este Ibiza es mucho más áspero, menos amable. Sus sistemas quieren corregir la trayectoria en las curvas y lo hacen con crudeza,lo que te obliga a coger el volante con fuerza.

SEAT IBIZA GLX | CC

Este coche tiene una dirección muy rápida y un cambio muy corto que permite aprovechar a fondoun motor tan chiquitín pero de 125 CV. No empuja como los coches de rallies de hoy, que tienen el triple de potencia,pero sus reacciones tienen poco que envidiarlos.Son más puras y auténticas, el propulsor es pequeño, cierto.

Sin embargo, una vez lanzado, su comportamiento radical obliga al piloto a esforzarse.Lo mejor de este coche en los tramos es lo fácil que resulta de conducir.Se comporta como un coche de carreras, pero luego en los tramos de enlace va como uno de calle.

SEAT IBIZA GLX | CC

Está claro que todavía hoy este Ibiza de carreras sigue transmitiendo sensaciones puras de competicióncuando vas a fondo por un tramo de rally.El SEAT Ibiza Grupo B se ha ganado por derecho propio un hueco en la historia de la marcaal ser el pionero en una disciplina complicada, casi grosera con los que se atreven a desafiarla.