Trucos para aparcar de un tirón de modo manual y con el asistente de aparcamiento

Las ayudas en los coches evitan dolores de cabeza, sobre todo a la hora de aparcar. Hoy en día existen varias tecnologías que facilitan el estacionamiento del vehículo, como los sensores o las cámaras de visión trasera.

Junto a ello, existen otros sistemas autónomos, como los que ofrece el Cupra Tavascan, entre los que destacan el Asistente de tráfico cruzado o el de aparcamiento inteligente. Por ello, te traemos varios trucos para estacionar este modelo, tal y como recientemente hicimos con el Cupra Terramar e-Hybrid.

Cupra Tavascan | Centímetros Cúbicos

Antes de iniciar las maniobras de estacionamiento, hay que comprobar que no se cometa ninguna infracción. Por ejemplo, si tu coche obstruye la circulación de vehículos o peatones, o la distancia al borde opuesto de la calle es menor a tres metros, es peligroso y está prohibido. Así, no está permitido parar o estacionar cuando impides el giro a otros vehículos y supone una infracción grave parar o estacionar en doble fila si el conductor no se encuentra en el interior del vehículo por un periodo no superior a dos minutos.

Una vez asegurado este paso, puedes aparcar el coche de varias formas, y para cada una te contamos consejos.

Aparcamiento en línea

Para aparcar en línea cuando localizamos un sitio con espacio, lo señalizamos con el intermitente. Si las ruedas posteriores se encuentran a la altura del paragolpes trasero del coche de al lado, y estamos a medio metro, más o menos, giramos hasta que veamos por el espejo el faro derecho del coche de atrás.

Entonces, giramos el volante al lado contrario y seguimos yendo hacia atrás, con cuidado de no golpearnos, cuanto más despacio mejor. Una vez que el coche ha entrado dejamos el mismo espacio delante y detrás.

Aparcamiento en línea con el Cupra Tavascan | Centímetros Cúbicos

Aparcamiento en batería

Para aparcar en batería, colocamos la parte trasera del coche en línea con el vehículo, junto al hueco donde queremos estacionar, y dejamos espacio entre ambos. Los dos tienen que formar un ángulo de 90 grados. Dependiendo del lado donde queramos aparcar, pondremos el intermitente y giraremos en esa dirección.

Ya solo queda ir marcha atrás y una vez que hemos metido el coche, hay que asegurarse de que tenemos espacio para abrir ambas puertas.

Tecnología autónoma del Cupra Tavascan

Si tenemos que desaparcar marcha atrás, hay asistentes que evitan accidentes y que, además, en el examen práctico del carnet, están permitidos: la cámara 360º y la de marcha atrás, los sensores de aparcamiento o la alerta de tráfico cruzado. El Tavascan dispone de ellos.

Con la ayuda de la cámara marcha atrás y el Asistente de tráfico cruzado, detecta si viene otro vehículo o un peatón por detrás.

Ayudas para el aparcamiento del Cupra Tavascan | Centímetros Cúbicos

Volviendo al aparcamiento, hay otra alternativa: el Asistente de aparcamiento inteligente. Busca sitio y aparca solo. Pulsas un botón, el coche lo detecta y, después, sigues las instrucciones del cuadro de instrumentos. El sistema controla la dirección, el acelerador, frena y cambia de marcha automáticamente.

Esta tecnología da un paso más si tienes una rutina de aparcamiento. El Tavascan aparca en espacios frecuentes sin conductor, gracias al Trained Park Assist (Asistente de aparcamiento inteligente con función de memoria). Haces el recorrido una vez, y lo guardas.

Para memorizarlo, es necesario recibir las coordenadas GPS de la posición del coche, y que haya espacio suficiente para hacer la maniobra. Este coche mide 4,6 metros de largo y 1,8 de ancho es importante tenerlo en cuenta.

En la pantalla seleccionas el asistente de aparcamiento y entras en el entorno de parking pulsando el icono. Aquí, añades seleccionas o borras un aparcamiento. Una vez que inicias la acción, solo hay que supervisar los movimientos y puedes soltar las manos.

El Tavascan toma el control, hasta llegar al aparcamiento a 5 kilómetros por hora. Si tocas el volante o los pedales, provocas la cancelación. Cuando aparca y la maniobra finaliza, una ventana emergente lo indica.

Por último, si llegas al coche y tiene otros dos muy pegados, con el Asistente de aparcamiento en remoto no hay riesgo de rozar las puertas o lesionarte al entrar. Con la aplicación del móvil sale a distancia, como un coche de radiocontrol, y puedes acceder al interior sin problemas. ¿Quién dijo que aparcar y desaparcar son maniobras complicadas?