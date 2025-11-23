LO MEJOR DE LA SEMANA: la feria Retromóvil Madrid, el nuevo KIA Sportage y la Volkswagen Driving Experience

Retromóvil Madrid, la feria por excelencia dedicada vehículo clásico, vuelve al reciento ferial de IFEMA para convertirse, una vez más, en el epicentro nacional de este sector.

Del 28 al 30 de noviembre se podrá disfrutar de una exposición de auténticas joyas, concentraciones y parking de clásicos, zona comercial con accesorios y todo tipo de productos. Además de presentaciones, homenajes y una subasta en directo de vehículos clásicos de todo tipo.

El horario de visita será: viernes de 10:00 a 20:00; sábado de 10:00 a 21:00, y domingo de 10:00 a 15:00.

EBRO s900 | EBRO

Ebro acaba de completar su gama con un SUV de gran tamaño, el s900. Sus 4,81 metros de largo y 1,92 de ancho dan acceso a un habitáculo espacioso, capaz de acoger hasta siete pasajeros.

Movido por un conjunto híbrido enchufable, que ofrece una potencia total de 425 CV, el S900 puede recorrer hasta 140 km en modo totalmente eléctrico, y superar los 1.000 km de autonomía total. Con tracción 4x4, el Ebro S 900 ofrece hasta siete modos de conducción para adaptarse a todos los terrenos.

El Volkswagen Polo GTI R5 seguirá produciéndose | Volkswagen

El circuito de Madrid Jarama-RACE volvió a acoger una nueva edición de la Volkswagen Driving Experience. Desde su creación en 2003, estos cursos de conducción han formado ya a más de 44.000 personas, en técnicas de conducción segura y eficiente.

Impartidos por instructores profesionales y contando con la presencia de su embajador, Luis Moya, bicampeón del Mundo de Rallyes, se pusieron a prueba los modelos de combustión más deportivos de la marca, como los Polo GTI, Golf GTI y R, en diferentes ejercicios de habilidad y en la pista del trazado madrileño.

Kia Sportage 2025 | Kia

Kia ha presentado en Madrid la esperada y quinta generación del Sportage. Este SUV compacto, el cual ya probamos a fondo en el último programa de Centímetros Cúbicos, cambia en el frontal, con un paragolpes rediseñado y una firma lumínica LED, denominada Star Map.

Al igual que en la trasera, donde lo que más llama la atención son los nuevos pilotos. Dentro ofrece un nuevo volante, dos pantallas unidas de 12,3 pulgadas, y el gran espacio que siempre le ha caracterizado, sobresaliendo su maletero, cercano a los 600 litros de capacidad. Este modelo ofrece motores gasolina, diésel microhíbrido, e híbrido. Además de un híbrido enchufable que llegará próximamente.

BYD Dolphin Surf | Centímetros Cúbicos

Ya se puede comenzar a votar al que se convertirá en el Mejor Coche del Año 2026 en España. Organizado por ABC, se han presentado los candidatos que optan al premio más prestigioso de la automoción en España, que ya alcanza la edición número 54, y del que nuestro director, Fernando Gómez Blanco, es jurado.

Doce son los aspirantes a este galardón, entre los que se encuentran modelos eléctricos y electrificados de fabricación europea y asiática, como son: el BYD Dolphin Surf, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Ebro S400, Fiat Grande Panda, Hyundai Inster, Kia EV3, Leapmotor C10, Lexus RZ, Opel Frontera, Renault 4 y el Skoda Elroq.

ABC ha habilitado el sitio web mejorcoche.abc.es, donde se puede votar hasta las 24:00 horas del viernes 5 de diciembre de 2025.

Omoda 5 SHS-H | Europa Press

El nuevo OMODA 5 SHS-H, un SUV híbrido de 224 CV que sobresale por unos consumos muy bajos, de solo 5,3 litros cada 100 km, llega para completar la oferta multienergía de modelos de OMODA en España. Su exterior presenta un diseño exclusivo, con una nueva parrilla paramétrica sin bordes y luces diurnas LED, con diseño Sharp Blade.

Mientras que en su interior, el salpicadero está presidido por una amplia y fina pantalla doble integrada, de 12,3 pulgadas cada una, que ofrece una disposición curva para mejorar el campo de visión. El OMODA 5 SHS-H está disponible en dos niveles de acabado, Pure y Premium.

Premios BMW de pintura 2021 | Premios BMW de pintura 2021

El Teatro Real de Madrid ha vuelto a acoger el Premio BMW de Pintura, que este año celebra su 40 edición y, desde 1986, ha impulsado la carrera de más de 29.000 artistas.

Presidida por Su Majestad la reina Doña Sofía, estuvieron representantes de la firma alemana como su presidente mundial, Oliver Zipse, y el presidente ejecutivo en España y Portugal, Manuel Terroba.

La gala, conducida por la artista Alaska y el actor y embajador de BMW Álex González, acogió a más de 1.300 invitados, entre los que se encontraban personalidades de ámbito artístico, cultural y social. La artista navarra Amaya Suberviola fue la ganadora de esta edición, con su obra “ST25061 (Coger una pestaña con los dedos)”, mientras que el madrileño Chino Moya fue galardonado en la categoría de Arte Digital por su obra “Metapope”.