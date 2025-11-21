Se llama señal V19 y no se enciende, pero no llevarla puesta te puede costar 100 euros de multa

Puede parecer una tontería, pero la pegatina V19 es obligatoria para todos los coches. ¿No sabes que es eso de V19? Fácil: la pegatina de la ITV. La Dirección General de Tráfico ha recordado recientemente que circular sin ella puede costarte hasta 100 euros. No estamos hablando de un accesorio decorativo: esta pequeña etiqueta es obligatoria y tiene una función determinada.

La V19 identifica que tu vehículo ha pasado la inspección técnica, la conocida ITV. En otras palabras, demuestra que tu coche cumple con los mínimos de seguridad y emisiones exigidos por la normativa. Sin ella, la DGT considera que tu vehículo circula sin la debida acreditación, aunque técnicamente esté en perfecto estado.

Esta normativa no es nueva, pero muchas personas o la desconocen, sobre todo si su coche tiene pocos años o se conduce mayoritariamente en entornos urbanos, o directamente pasan de ella. Sin embargo, la multa de 100 euros es fija y no depende del estado del coche; el simple hecho de no exhibir la pegatina ya constituye infracción.

Pegatina ITV | Centímetros Cúbicos

¿Dónde colocar la pegatina V19?

La recomendación es sencilla: coloca la pegatina en el parabrisas delantero, normalmente en la esquina superior derecha. Así te evitas problemas con los agentes de tráfico y la multa que resulta totalmente innecesaria. No es necesario, como hacen algunos usuarios, tener todas las pegatinas colocadas en el parabrisas, solo la más actual. Es cierto que retirarla es un poco incómodo, deja restos de adhesivo y a veces sale a trozos, pero eso es mejor que llevar todo el parabrisas lleno de pegatinas –ojo, si nos restan visibilidad, también puede acarrear multa–.

Exhibir la pegatina también contribuye a la seguridad vial. Permite que cualquier control de tráfico pueda verificar que tu vehículo ha pasado los controles técnicos y cumple con los estándares de emisiones.

Aunque sea fácil de pasar por alto, la pegatina V19 forma parte de la documentación obligatoria que todo conductor debe tener visible. Olvidarla puede parecer un detalle menor, pero la DGT no lo considera así.

ITV | LA SEXTA

Más que un simple trámite

La sanción económica es directa y, en algunos casos, puede generar complicaciones administrativas si necesitas justificar el estado de tu vehículo ante otros organismos o tu seguro. Por eso, evitarla es cuestión de poner atención a un pequeño gesto que puede ahorrarte problemas.

No se trata de que la pegatina sea “bonita” o “innecesaria”. La V19 es un comprobante oficial de que tu coche está revisado y autorizado para circular. Colócala en su lugar y evita multas tontas de 100 euros, además de posibles problemas mayores en el futuro.

En resumen, no subestimes la pegatina de la ITV. Ese pequeño adhesivo en tu parabrisas no solo protege tu bolsillo, sino que también contribuye a que las carreteras sean más seguras y a que se cumplan las normas medioambientales. Es un detalle sencillo, pero imprescindible.