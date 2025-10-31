Ojo a esta pieza: Por qué cambiar los faros Matrix LED de tu coche nuevo cuesta 4.000 euros

Las luces Matrix LED son uno de los inventos más espectaculares de los coches modernos. Es un sistema de iluminación inteligente que, a base de módulos LED, una agestión electrónica y a veces pequeños motores eléctricos, pueden proyectar casi cualquier cosa sobre el asfalto, sin contar, claro está, su capacidad de iluminación.

Si nunca habéis montado en un coche con aros Matrix LED, cuando los ves funcionar por primera vez parece magia. Sirva de ejemplo que son capaces de mantener las luces largas y cuando viene un coche de frente, apagar diferentes módulos LED para mantener al vehículo con el que nos cruzamos aislado de posibles deslumbramientos. De verdad, es impactante ver cómo lo hacen.

El caso es que, como cabría esperar, son extremadamente complejos y en caso de golpe, pueden ser muy delicados. Las averías de estos sistemas, si tenemos suerte, pueden ser mínimas, pero en caso de tener que sustituir algo, la factura podría ser muy, muy elevada.

En los últimos años hemos visto muchos avances en los faros | Audi

Antes, los faros eran un trozo de plástico y una bombilla, ahora tienen hasta cerebro electrónico

Los faros Matrix LED, como decíamos, son una pasada, pero para lograr un funcionamiento así necesitan mucha tecnología. Antes, un faro estaba formado por una parábola que solía ser de plástico, más una bombilla más o menos potente. Ahora, además de los módulos LED, necesitan varios proyectores, disipadores de calor y una unidad de gestión electrónica –un cerebro eléctrico; un procesador–, que puede estar integrada en el propio faro o ser externa.

El resultado de todo esto es, como cabe esperar, un precio final altísimo. Según la marca, puede superar los 4.000 euros sumando mano de obra. En otras ocasiones, sobre todo en marcas generalistas –Peugeot, Ford, Volkswagen… – los precios son algo más bajos, pero por lo general, rondan los 2.000 euros. Es mucho, mucho dinero, aunque una vez probados, seguramente no querrás nada igual. Tanto iluminan, que hasta se está analizando Los faros LED podrían tener las horas contadas: Investigan si están causando más accidentes.

Si en lugar de tener faros LED adaptativos, son faros LED normales, el coste de la reparación o sustitución suele ser más económico y podría quedarse por debajo de los 1.000 euros. No obstante, el coste frente a uno “viejo” faro convencional es importante.

Faros de coche tipo Led | LEXUS

El seguro a todo riesgo podría no cubrirlo

Posiblemente pensarás que tienes un seguro a todo riesgo y que, no pasa nada, pagan ellos, ¿verdad? Y no falta razón en esa conclusión, aunque sí faltan datos. Por ejemplo, ¿tu seguro es con franquicia o sin ella? Es importante esta parte, pues siempre nos tocará pagar una parte. Lo normal son franquicias de entre 300 y 600 euros, es decir, si la reparación no pasa de ahí, lo paga el propietario, si la reparación es más cara, el propietario para lo que estipule la franquicia y el seguro, el resto.

No obstante, está claro que es más interesante pagar 600 euros por una reparación, que tener que pagar 2.000 euros, ¿verdad?