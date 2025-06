JAECOO 7: ¿simple copia china o auténtica revolución SUV?

Jaecoo es una marca china (perteneciente al Grupo Chery) recién llegada a Europa, pero solo ha necesitado unos meses para popularizar su modelo Jaecoo 7, un SUV mediano. De verdad es tan especial este coche, una revolución en su segmento, o simplemente una copia de los que ya preexistían en el mercado. Vamos a intentar resolver la pregunta.

El Jaecoo 7es un SUV Mediano cuya motorización 100% de gasolina se vende desde 26.890 euros. Está disponible con 147 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,8 segundos, una velocidad máxima de 180 km/h y un consumo cominado de 7,5 litros cada 100 kilómetros. Estas son las prestaciones de su versión tracción delantera, pero hay otra 4x4 que acelera en 12 segundos y aumenta el consumo a 8 litros.

Versión PHEV

Respecto a su motorización híbrida enchufable, permite 1.200 kilómetros de autonomía combinada y 90 kilómetros usando solo electricidad como combustible. Sus 347 CV de potencia otorgan una aceleración en 8,5 segundos, una velocidad máxima de 180 km/h y un consumo combinado híper reducido, de 5,9 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, no permite tracción total, solo delantera.

Precisamente, lo más distintivo de este Jaecoo 7 es su condición de todoterreno, incluso con tracción delantera. Es un SUV con un diseño robusto, cuadrado, con una firme y enorme parrilla delantera, con sus faldas defendidas por paragolpes y 200 mm de altura libre sobre el suelo. Además, su carrocería está compuesta por un 80% de acero de alta resistencia y su jaula de seguridad también la forman aceros que aguantan y absorben los golpes. Su estructura con una rigidez torsional de 23.000 Nm por grados asegura la estabilidad, y su techo tiene un coeficiente de compresión de 5,11, es decir, soporta un peso de hasta 8 toneladas.

Jaecoo 7 | Jaecoo

Competidores

El Jaecoo 7 está preparado para terrenos irregulares como no lo están sus competidores europeos, porque los otros SUVs Medianos que encontramos con similares características de propias de 4x4 también proceden de China: el SWM G03F, el Livan X6 Pro o el DFSK E5. Podríamos también mencionar al Ebro S700 porque, aunque nazca de una marca española, lo hace sobre la misma plataforma y motorización que el Jaecoo 7 por su estrecha colaboración con el Grupo Chery.

El Jaecoo 7, con honestidad, es una copia más de los otros SUVs Medianos chinos que hemos mencionado. Entre todos, cada uno intentan distinguirse en algo respecto a los competidores. El Livan, por ejemplo, ofrece un consumo de combustible reducido para sus medidas, o el SWM G03F destaca por sus amplios parachoques.

Lo destacable del Jaecoo 7 puede ser su condición todoterreno más segura gracias no solo al diseño sino a los materiales usados, y su plus de tecnología como sus 19 sistemas avanzados de asistencia a la conducción o la batería de su versión PHEV que ofrece una autonomía eléctrica difícil de encontrar entre sus iguales. Por lo tanto, sí, es un buena coche, una gran opción de compra, pero no una revolución.