Nos subimos en el Cupra Formentor eTSI, seguramente la opción más razonable del modelo español

La unidad un millón se sorteará para que uno de los empleados de la compañía lo use durante tres años. Un modelo que, con 5 años y un restyling, ya ha hecho historia para la marca. Está disponible con motores diésel, gasolina, microhíbridos e híbridos enchufables, con más de 100 kilómetros de autonomía. Con potencias que van desde los 150 caballos hasta los 390 del imponente VZ5.

Hemos probado una de las versiones más interesantes del Cupra Formentor: el eTSI de 150 CV. Es quizá la versión más racional, porque tiene un motor con una potencia más que suficiente, tecnología Mild Hybrid y la ansiada etiqueta ECO de la DGT.

Cupra Formentor eTsi | CC

Destaca por su frontal de “nariz de tiburón” y los faros LED triangulares, junto con la parrilla ensanchada. En la parte trasera, el logotipo iluminado preside la tira de luz infinita. Esta versión ofrece además nuevas llantas de aleación, con seis diseños específicos. En cuanto al maletero, su capacidad es de 450 litros.

En el interior se respira una atmósfera de alta deportividad y elegancia, con unos asientos muy cómodos estilo “Bacquet”, que pueden estar calefactados. Destaca el volante deportivo con mandos satélite para arrancar el motor y cambiar los modos de conducción.

También hay mucha tecnología a bordo, contando con dos pantallas: una de 10,25 pulgadas para el panel de instrumentos y otra de 12,9 para el sistema de infoentretenimiento, que permite conectividad inalámbrica con nuestro smartphone. El cual también podremos cargar con el cargador por inducción refrigerado.

Cupra Formentor eTsi | CC

Este motor, el eTSI de 150 caballos, te permite entrar a las zonas de bajas emisiones de las ciudades gracias a su etiqueta ECO. Además, el sistema híbrido ligero hace que nos movamos en modo vela durante mucho tiempo, es decir, con el motor apagado, lo que aporta consumos bajos. Y además puede recuperar energía al frenar y ayuda al motor térmico para mejorar su rendimiento cuando es necesario.

Lo hace gracias a la tecnología Mild Hybrid, que incorpora un generador y una batería de iones de litio de 48 voltios. Que son responsables de que el coche arranque de forma más suave y eficiente.

Cupra Formentor eTsi | CC

Este eTSI está asociado al cambio DSG de 7 velocidades, que tiene una respuesta rápida, y agradable a la vez, para el día a día. Esta transmisión envía la potencia a las ruedas delanteras del Formentor, que puede acelerar de 0 a 100 km en unos respetables 9 segundos, homologando un consumo medio de 5,9 litros a los 100, según el ciclo WLTP.

Para elegir la conducción que más se adapta a ti, están los distintos modos, disponibles en el Drive Profile.Además, hay un diferencial de bloqueo electrónico XDS, para impedir pérdidas de adherencia. Opcionalmente puede añadirse el Control Dinámico de Chasis para una conducción todavía más personalizada. A todo ello hay que sumarle el amplio abanico de ayudas a la conducción, que nos protegen sin descanso.