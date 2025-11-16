Probamos el Renault Rafale Hyper Hybrid 4x4, el SUV que más despega en tecnología

La aerodinámica en el mundo de la aviación es clave y lo mismo ocurre en el mundo del automóvil, más si queremos que un modelo sea eficiente. El Renault Rafale se ha servido de esa experiencia en los cielos para esculpir unas líneas estilizadas y ofrecer un coeficiente aerodinámico bajo. El frontal, prominente y agresivo, cuenta con una ancha parrilla, flanqueada por los faros con tecnología LED matricial.

Pero el coche destaca también por las llantas de hasta 21 pulgadas y un perfil lateral que muestra su postura atlética, con una caída de techo pronunciada estilo fastback, desembocando en una parte trasera elegante y con mucha personalidad. Es el coche más grande de la marca, 4,71 metros de largo, y también uno de los más tecnológicos, como ahora veremos.

RENAULT RAFALE HYPER HYBRID E-TECH 4X4 | CC

Dentro mucha deportividad, digitalización y acabados de calidad. Nada tiene que ver la cabina del piloto del Rafale que surcaba los cielos en los años 30 con este SUV, que muestra un salpicadero gobernado por dos pantallas digitales, un volante multifunción deportivo y unos asientos envolventes que nos preparan para lo que está por llegar.

Este Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 tiene mucha tecnología, que le convierte no solo en uno de los coches más eficientes, amplios y cómodos de su familia, sino también de los más dinámicos. Todo dentro de un mismo coche.

Interior Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 | CC

Probamos la versión tope de gama, el híbrido enchufable de 300 CV. También está disponible una híbrida no enchufable de 200 CV. Gracias a una nueva batería de 22 kWh, con 10 veces más capacidad que la versión de 200 CV, es capaz de desplazarse en modo eléctrico hasta 105 km. Además puede recargarse hasta una potencia de 7,4 kW en corriente alterna para pasar de 0 al 100% en menos de 3 horas.

Apenas se percibe cuando entra la parte térmica o la eléctrica, ya que se hace de forma muy fluida, aumentando el nivel de comodidad para sus ocupantes en un entorno bastante silencioso, gracias a su gran insonorización acústica.

Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 | CC

Además, la versión Atelier Alpine cuenta con una suspensión especial, que tiene unos amortiguadores que adaptan su firmeza en tiempo real, dependiendo de la velocidad a la que circulemos y a los baches que nos encontremos en la carretera. Esto último es gracias a la cámara frontal que va “leyendo” el asfalto constantemente.

Por si todo esto fuera poco, el Renault Rafale Hyper Hybrid 4x4 equipa un amplio abanico de ayudas a la conducción, 32 para ser exactos. Un SUV con muchos ojos para mantener a sus ocupantes lo más seguros posible en cualquier circunstancia y condición climática.