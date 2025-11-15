Cupra presenta el modelo León VZ TCR con tracción delantera

El Cupra León VZ TCR cuenta con un motor turboalimentado de gasolina de 2,0 litros que desarrolla 325 CV (239 kW) de potencia y 420 Nm de par máximo. Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y "su velocidad máxima sin restricción electrónica permite a los conductores experimentar todo su potencial".

La serie de este Cupra León VZ TCR está limitada a 499 unidades, que representan "uno de los 499 León de competición fabricados a lo largo de los años". La edición especial CUPRA León VZ TCR no solo se inspira en las carreras, sino que nace de ellas. Se basa en el éxito probado de CUPRA Racing, donde el León VZ TCR de competición sigue dominando los campeonatos de turismos de todo el mundo en 2025.

Con asientos traseros extraíbles, una barra antitorsión y una red integrada, el CUPRA León VZ TCR se convierte en un vehículo enfocado a la conducción pura, que reduce su peso para agilizar su respuesta. Las exclusivas llantas de aleación ligera, diseñadas específicamente para este modelo, mejoran las prestaciones y el impacto visual.

Los neumáticos de alto rendimiento de 245 mm de ancho ofrecen un gran agarre, mientras que los cinturones de seguridad de cuatro puntos en los asientos delanteros CUPBucket y el número de serie grabado con láser en el panel de la puerta, subrayan su exclusividad y su vocación deportiva.

El CUPRA León VZ TCR cuenta con un diseño exterior exclusivo, con elementos distintivos como un alerón en el techo, dos splitter ,uno delantero y otro trasero, faldones laterales, un difusor y otros componentes aerodinámicos. El logotipo de CUPRA en negro cromado situado en el capó refuerza el carácter intrépido del coche. El exterior se complementa con las carcasas de los retrovisores exteriores en fibra de carbono negra y un sutil emblema VZ TCR en la parte trasera.

En el mundo del automovilismo, los elementos decorativos exclusivos se convierten en su propia identidad visual y encarnan su espíritu y propósito. Para esta edición especial, CUPRA ha tomado esa idea y la ha reinterpretado al estilo particular de la marca. Así, un gráfico recorre el lateral del vehículo como una pincelada dinámica, dibujando el logotipo de CUPRA de una forma expresiva y estilizada que simboliza el movimiento y la velocidad.