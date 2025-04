Imagen más impactante y más deportividad para este sedán eléctrico de Hyundai

El Hyundai Ioniq 6 de 2025 llega para recordarnos que un eléctrico puede ser elegante y cañero a la vez, y los coreanos se han sacado un as de la manga con esta actualización. Lo presentaron en el Seoul Mobility Show, y este sedán eléctrico, que lleva desde 2023 en el mercado, se ha puesto al día con un lavado de cara que no solo le da un aire más moderno, sino que también le mete un toque de deportividad que te hace mirarlo mientras pasa. Hyundai ha querido mantener fresco a su berlina eléctrica, y el resultado es un coche que parece decir: “Estoy listo para competir con los grandes, así que no me pierdas de vista”.

El frontal es lo que más cambia, con un parachoques nuevo que tiene una parrilla inferior más agresiva y faros principales separados de las luces diurnas, un detalle que le da un look más afilado, como si el coche te estuviera mirando con cara de pocos amigos. En la trasera, han quitado el alerón pequeño bajo la luneta, pero el alerón inferior, con forma de cola de pato, ahora es más grande, dándole un aire más racing que es todo un acierto. Con un coeficiente aerodinámico de 0,21, sigue siendo uno de los coches más eficientes del mercado, algo que se nota en la autonomía.

Un N Line que le da carácter

Hyundai Ioniq 6 2025 | Hyundai

La gran novedad de esta actualización es el acabado N Line, que le da al Ioniq 6 un toque más deportivo sin llegar al extremo del Ioniq 6 N que veremos en julio. Este acabado trae parachoques más voluminosos con detalles en negro, inspirados en el prototipo RN22e que Hyundai enseñó hace un tiempo, y la verdad es que le sientan de lujo, parece que el coche está listo para meterse en un circuito y darlo todo. Las llantas también son nuevas, y tienen un diseño que refuerza esa estética racing que tanto gusta a los que queremos un eléctrico con un poco de chispa y no solo un coche para ir de casa al trabajo.

Por dentro, el Ioniq 6 sigue siendo un sitio donde da gusto estar, pero ahora tiene un puntito más premium que se agradece. Han añadido botones físicos en la consola para cosas como la calefacción de los asientos o el volante, y eso es un detalle perfecto, porque estar buscando todo en la pantalla a veces es un poco engorroso, sobre todo si vas conduciendo. El espacio sigue siendo bueno, con una distancia entre ejes de 2,95 metros que te da amplitud, y el maletero, aunque no es enorme, cumple para un sedán de 4,85 metros. La pantalla de 12,3 pulgadas sigue ahí, con un asistente que ahora usa ChatGPT para responder a casi cualquier cosa que le preguntes, lo que le da un toque tecnológico que está a la altura.

Un eléctrico que sigue al pie del cañón

Hyundai no ha dado detalles sobre los motores ni las baterías de esta versión 2025, pero se espera que mantenga las opciones actuales: desde un motor de 151 CV con batería de 53 kWh hasta una versión de 325 CV con tracción total y una batería de 77,4 kWh, con la que podría llegar a 614 km de autonomía. Hay rumores de que podrían meter una batería de 84 kWh, como en el Ioniq 5, para estirar aún más la autonomía, algo que suena a idea de las buenas en el contexto actual. El precio arrancará por encima de los 50.000 euros, poniéndolo a la altura de rivales como el BMW i4 o el Tesla Model 3 y alejándolo del público general, pero con un diseño que, sinceramente, tiene poco que envidiar a cualquier alemán. ¿Tendrá este Ioniq 6 lo que hace falta para seguir dando guerra?