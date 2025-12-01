LO MEJOR DE LA SEMANA II: el Porsche Cayenne Electric, los 10 años de Genesis y el nuevo Clio

La nueva generación del Cayenne será el Porsche más potente de la historia. Inicialmente estará disponible con dos versiones 100% eléctricas, siendo la más prestacional la que cuenta con el apellido Turbo, con 1.156 CV de potencia.

Promete una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y una velocidad máxima de 270. Todo con una autonomía de hasta 642 km. Porsche ha anunciado que también seguirá desarrollando el Cayenne con motores de combustión.

Dacia Bigster | CC

Dacia completa la gama mecánica de su SUV más grande, el Bigster, con el denominado hybrid-G 150 4x4. Se trata de un nuevo propulsor que combina gasolina y GLP, compuesto por un motor gasolina de140 CV con tecnología mild-hybrid en la parte delantera; y otro eléctrico de 13 CV en el eje trasero.

Al motor de combustión le acompaña una caja de cambios automática de seis velocidades, con levas tras el volante, mientras que el eléctrico está asociado a una de dos velocidades. La autonomía combinada estimada es de 1500 kilómetros, pudiendo circular hasta un 60% en modo eléctrico por ciudad.

Genesis Magma Racing | GENESIS

Genesis, la marca premium de Hyundai, ha cumplido 10 años. El fabricante coreano tiene el objetivo de ofrecer lujo moderno y altas prestaciones, con versiones deportivas denominadas Magma.

El primer modelo en debutar con ese apellido será el GV60, un SUV compacto de 650 CV 100% eléctrico. Además, la marca también ha presentado el Magma GT Concept, un prototipo biplaza, con un motor V8 en posición central, que puede ser la antesala del primer superdeportivo del Grupo Hyundai. Genesis llegará a España en 2026 con tres modelos eléctricos: GV60, GV70 y GV80.

Vale la pena esperar al 2026 por el nuevo compacto europeo que promete arrasar: todo lo que tienes que saber del Renault Clio | Renault

La nueva generación del Renault Clio cada vez está mas cerca de nuestro país. La sexta entrega de este icónico modelo, presenta un nuevo lenguaje de diseño más atrevido, un interior actualizado y motorizaciones eficientes. Destacando la versión híbrida autorrecargable de 160 CV. El Clio ha crecido 7 cm, contando con una longitud total de 4,12 metros.

Opel Mokka GSE | Opel

Opel ha presentado el Mokka más prestacional, el GSE. Se trata de la versión deportiva 100% eléctrica de este SUV compacto, que llega con 280 CV de potencia y una apariencia más agresiva, en la que destacan sus llantas de hasta 20 pulgadas y unos frenos sobredimensionados. Su autonomía es de hasta 336 km.

BYD ATTO2 | BYD

Además de la ofensiva que tiene preparada con Denza para 2026, BYD acaba de lanzar ahora el nuevo Atto 2 DM-i, la versión híbrida enchufable del SUV compacto de la marca china.

Llega con un motor de hasta 213 CV en su versión Boost y con la posibilidad de circular hasta 90 km en modo eléctrico. Además, cuenta con un amplio equipamiento de serie que incrementa su atractivo. La versión Active ofrece 163 CV y 40 km de autonomía en modo eléctrico.