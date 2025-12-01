ACTUALIDAD II
LO MEJOR DE LA SEMANA II: el Porsche Cayenne Electric, los 10 años de Genesis y el nuevo Clio
En Centímetros Cúbicos repasamos las novedades de la semana del motor, como el Porsche Cayenne Electric, el décimo aniversario de la marca premium de Hyundai, el nuevo Renault Clio y más.
Publicidad
La nueva generación del Cayenne será el Porsche más potente de la historia. Inicialmente estará disponible con dos versiones 100% eléctricas, siendo la más prestacional la que cuenta con el apellido Turbo, con 1.156 CV de potencia.
Promete una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y una velocidad máxima de 270. Todo con una autonomía de hasta 642 km.
Dacia completa la gama mecánica de su SUV más grande, el Bigster, con el denominado hybrid-G 150 4x4. Se trata de un nuevo propulsor que combina gasolina y GLP, compuesto por un motor gasolina de140 CV con tecnología mild-hybrid en la parte delantera; y otro eléctrico de 13 CV en el eje trasero.
Al motor de combustión le acompaña una caja de cambios automática de seis velocidades, con levas tras el volante, mientras que el eléctrico está asociado a una de dos velocidades.
Genesis, la marca premium de Hyundai, ha cumplido 10 años. El fabricante coreano tiene el objetivo de ofrecer lujo moderno y altas prestaciones, con versiones deportivas denominadas Magma.
El primer modelo en debutar con ese apellido será el GV60, un SUV compacto de 650 CV 100% eléctrico. Además, la marca también ha presentado el Magma GT Concept, un prototipo biplaza, con un motor V8 en posición central, que puede ser la antesala del primer superdeportivo del Grupo Hyundai. Genesis llegará a España en 2026 con tres modelos eléctricos: GV60, GV70 y GV80.
La nueva generación del Renault Clio cada vez está mas cerca de nuestro país. La sexta entrega de este icónico modelo, presenta un nuevo lenguaje de diseño más atrevido, un interior actualizado y motorizaciones eficientes. Destacando la versión híbrida autorrecargable de 160 CV.
Opel ha presentado el Mokka más prestacional, el GSE. Se trata de la versión deportiva 100% eléctrica de este SUV compacto, que llega con 280 CV de potencia y una apariencia más agresiva, en la que destacan sus llantas de hasta 20 pulgadas y unos frenos sobredimensionados.
Además de la ofensiva que tiene preparada con Denza para 2026, BYD acaba de lanzar ahora el nuevo Atto 2 DM-i, la versión híbrida enchufable del SUV compacto de la marca china.
Llega con un motor de hasta 213 CV en su versión Boost y con la posibilidad de circular hasta 90 km en modo eléctrico. Además, cuenta con un amplio equipamiento de serie que incrementa su atractivo. La versión Active ofrece 163 CV y 40 km de autonomía en modo eléctrico.
Publicidad