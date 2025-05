Si necesitas cargar tu coche eléctrico en casa durante un apagón, además de paneles solares necesitas el 'modo isla'

La ecuación es simple, o, al menos, lo parece. Tienes que salir con tu coche, que es eléctrico, pero necesitas dejarlo cargando durante algunas horas. Entonces ocurre lo que sucedió el 28 de abril: un apagón masivo que no te deja más alternativa que resignarte. Sin embargo, cuentas con paneles solares, tienes instalado el inversor y problema resuelto. La energía fluye. Toda la red se ha cortado, pero la energía fluye y tu coche, como si nada.

Pero no, porque ni los paneles solares ni con el inversor es suficiente. Si no tienes un eléctrico y no estás al tanto, pero en tus planes consideras la posibilidad de adquirir uno a corto o mediano plazo, tienes que saber de qué se trata el sistema anti-isla.

De lo general: como se anticipa en el término, el sistema da cuenta de la dependencia del inversor a la red eléctrica, es un mecanismo de seguridad que, por normativa, es obligación en España. A lo específico: este mecanismo es una protección que va en el inversor y lo desconecta cuando la red eléctrica se corta. Su función es anular el flujo energético proveniente de los paneles solares para prevenir accidentes que pudieran sufrir los técnicos cuando trabajan para devolver el suministro.

Cargador coche eléctrico | Europa Press

En otras palabras, si hay falla en la red, la energía fotovoltaica se vuelve inutilizable. Puedes tener tus paneles sobre el tejado, autoabastecerse por las vías ecológicas y ahorrarte consumo de la red, pero cuando la red se corta, pues, es cuando tu instalación de energía solar se vuelve estéril si cuentas con inversor convencional. A menos que... A menos que contrarrestes el anti-isla con el denominado "modo isla" y conviertas a tu sistema en independiente.

Tienes que tener un inversor autónomo, que pueda actuar desconectado de la red cuando el apagón o el corte en tu casa o barrio ocurre. Tienes que aislar tu sistema fotovoltaico. Entonces, lo que tienes que conseguir es un inversor híbrido que te permita hacer uso de la electricidad generada desde las placas tanto cuando se está conectado a la red como cuando no se está.

Con el "modo isla" convirtiendo a tu instalación en una central independiente a la red, podrás cargar tu coche eléctrico sin poner en riesgo a nadie. Como los inversores híbridos permiten el almacenamiento –a diferencia de los inversores estándar que se limitan al uso doméstico ya sea de la electricidad de la red o de la solar–, marcarás la diferencia si te aseguras una batería que te acumule energía en el mientras tanto.

Hay variedad de inversores. Según lo encontrado en Autosolar, los de Azzurro, aún con descuentos de hasta el 30 por ciento, son más caros, por ejemplo, que los de Huawei de igual potencia, con valores de 1.200 euros los de 6kW de Azzurro y de 960 euros los de la segunda. En el medio, una alternativa de entre 1.000 y 1.100 euros: el de 6000 W de la marca Tensite.