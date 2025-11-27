Presentación mundial del Leapmotor A10: un nuevo modelo para el segmento compacto global

Posicionado como un SUV inteligente premium de largo alcance», compacto y versátil, el A10 (denominado B03X a nivel mundial fuera de China) está diseñado para romper los tres dilemas del sector: que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio.

Al integrar la última arquitectura de Leapmotor, el A10 ofrece una inteligencia de nivel insignia, la mejor autonomía eléctrica de su segmento, un espacio flexible y una calidad global que redefine lo que puede ser un SUV compacto.

Leapmotor B03X | Stellantis

El A10 presenta una arquitectura EV especialmente diseñada con un espacio interior excepcional. Con más de 4200 mm de longitud, 1800 mm de anchura y 1600 mm de altura, y una distancia entre ejes superior a 2600 mm, combina la auténtica postura de un SUV con la agilidad propia de un vehículo urbano.

Fabricado con la última arquitectura LEAP, el A10 ofrece asistencia avanzada al conductor de puerta a puerta, una cabina con tecnología de inteligencia artificial y actualizaciones OTA completas durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Su rendimiento es igualmente impresionante, con una autonomía CLTC de hasta 500 km gracias a una batería LFP de densidad muy alta. El diseño exterior cuenta con seis colores globales, llantas deportivas de 18 pulgadas, manillas de puerta semiocultas, techo flotante y una emotiva firma luminosa en forma de «sonrisa» que permite reconocerlo al instante.

Leapmotor B03X | Stellantis

El A10 está dirigido a clientes racionales que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, así como a compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente.