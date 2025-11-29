Este pequeño de cuatro metros es eléctrico, tiene autonomía de 200 km y, en ocasiones, puede conseguirse por menos de 10.000 euros

Si la medalla que se cuelga desde el momento en que fue reconocido como el Mejor Coche del Año funciona como incentivo, el galardón que lo ha destacado en los premios Driving Electric 2025 como el Coche Eléctrico con la Mejor Relación Calidad-Precio redobla la apuesta y nos sirve de disparador para poner el foco en el valor de mercado notable que es capaz de ofrecer.

Los urbanitas rivalizan entre ellas en pleno auge y los fabricantes europeos no desconocen la urgencia por competir ante la avanzada de los pequeños eléctricos chinos. Un contexto en el que el Citroën ë-C3 demuestra que sabe dar el golpe sobre la mesa para convertirse en el turismo cero emisiones más económico. Las fechas de descuentos conocidas como RedDays significan una oportunidad impostergable de obtenerlo a cambio de una cifra que amenazaría al mismísimo Leapmotor T03.

Esta promoción abierta hasta finales de noviembre ha llevado al pequeño eléctrico de cuatro metros de longitud a comercializarse desde los 20.000 euros a un precio inicial de 16.950 euros. Es decir, el Citroën ë-C3 al que se debería apuntar teniendo en cuenta ese monto es el que combina el acabado YOU con la autonomía básica superior a 200 km –más que suficiente para moverse a diario en ciudad– que permite la batería de 30 kWh.

Citroën C3 | Citroën

Citroën ë-C3: inverosímil precio de cuadriciclo

Ahora bien, al sumarle los descuentos por el Plan MOVES III, este eléctrico francés desciende hasta los 9.950 euros, un número que ni siquiera se les etiquetaría a los E-cars, esos coches que la Unión Europea plantea fabricar para generar accesibilidad de vehículos EV en el continente.

Oportunidades que no hay que dejar pasar, que año a año nos obliga a estar atentos si buscamos movilidad limpia de gasolina y viajar en un urbano que no demanda espacio de aparcamiento y que, al mismo tiempo, está pensado para un máximo de tres ocupantes en la segunda fila de asientos. Una rebaja ocasional que adquiere trascendencia por sí misma, pero, si quieres, también comparando al modelo en cuestión con el Citroën más asequible.

Para tomar dimensión de la importancia de la posibilidad de un Citroën C3 100 % eléctrico por menos de 10.000 euros, en estas circunstancias, la diferencia entre éste y el Citroën Ami pasa a ser de apenas 1.000 euros. No obstante, claro está que las diferencias entre uno y otro son más que elocuentes, y en situaciones regulares –solo considerando el precio recomendado sin descuentos– el urbano es un alta gama al lado del cuadriciclo.