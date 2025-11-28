Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

Así lo indicó la escudería en su página web. "La temporada 2026 trae consigo los mayores cambios en la F1 en una generación, con nuevas regulaciones técnicas y un equipo adicional en la parrilla", subrayó el comunicado oficial.

"Durante los últimos 14 meses, Andy Cowell ha liderado el equipo como director ejecutivo y 'Team Principal' en la implementación de los cambios estructurales muy necesarios para respaldar la transición a un equipo de trabajo completo preparado para las nuevas regulaciones en 2026", resumió la nota sobre el próximo Campeonato del Mundo.

Gracias a su inigualable experiencia y conocimientos en el desarrollo de unidades de potencia, Andy ayudará a optimizar las colaboraciones técnicas entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y colaborará estrechamente con los socios del equipo para garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis", precisó el texto de Aston Martin.

El piloto español Mari Boya y el director de equipo de Aston Martin, Andy Cowell. | Europa Press

"Como socio técnico gerente, Adrian Newey será responsable de guiar al equipo técnico, incluidas las operaciones del automóvil en la pista y asumirá el papel adicional de 'Team Principal' a partir de 2026.

Como presidente ejecutivo, Lawrence Stroll continuará liderando las funciones comerciales del equipo, aclaró en el comunicado de prensa. El propio Cowell se congratuló por la noticia. "Tras implementar cambios estructurales muy necesarios durante la transición a un equipo de fábrica completo y sentar las bases para Adrian y la organización en general, es el momento oportuno", dijo.

Adrian Newey en su presentación | Aston Martin F1

"Ayudaré a optimizar la colaboración técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y a garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del equipo", reiteró en sus declaraciones.

Newey también habló para los canales oficiales de su escudería: "Estoy deseando asumir este nuevo papel, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable desafío que supone la nueva normativa".

Adrian Newey en la sesión de clasificación del último GP de Mónaco | Getty Images

Por último, Stroll definió a Cowell como "un líder excepcional este año". "Se ha centrado en construir un equipo de primer nivel y en lograr una buena colaboración, además de fomentar una cultura que vuelve a poner el auto de carreras en el centro de nuestra actividad. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado por el bien del equipo. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo cargo", agregó.