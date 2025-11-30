Cuatro excepciones que te permiten circular dentro de la M-30 en un coche sin etiqueta

Madrid impulsa un plan de movilidad sostenible que busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Una de las piezas clave es la zona de bajas emisiones que afecta al entorno de la M-30, el anillo que rodea el centro de la ciudad. Estas medidas limitan el acceso a los vehículos sin distintivo ambiental, especialmente los más antiguos. Aun así, existen cuatro excepciones muy concretas que permiten circular dentro de la M-30 con un coche sin etiqueta.

La primera excepción permite acceder a los vehículos domiciliados en Madrid, siempre que estén registrados en el padrón municipal y tengan el impuesto de circulación al día.

La segunda permite la entrada a quienes transportan a personas con tarjeta de movilidad reducida, siempre inscritas en el sistema de accesos y mostrando su acreditación.

La tercera excepción incluye vehículos sin etiqueta que no son turismos, como furgonetas, camiones, motos o ciclomotores, que cuentan con un tratamiento diferente dentro de la normativa.

Y la cuarta da acceso a los vehículos históricos, reconocidos oficialmente como tal.

Estas excepciones forman parte del actual diseño de la movilidad en la capital y ayudan a entender cómo se regula la circulación en la M-30 mientras Madrid avanza hacia un modelo más limpio, ordenado y sostenible.