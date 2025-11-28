El Alfa Romeo 33 Stradale y Nuevo Tonale están en el Salón del Automóvil de Los Ángeles 2025

Del 21 al 30 de noviembre se celebrará el Salón del Automóvil de Los Ángeles, uno de los salones de coches más longevos y famosos del mundo, celebrado por primera vez en 1907.

La estrella del espectáculo será el 33 Stradale, que garantiza un rendimiento excepcional en pista pero sin compromisos en comodidad y facilidad de uso, incluso en el día a día. Al fin y al cabo, su objetivo es ofrecer la experiencia de conducción más emocionante y el encanto inmortal de un icono a un círculo muy reducido de entusiastas.

Producido en solo 33 unidades exclusivas, todas ya agotadas, el nuevo coupé biplaza representa el regreso del legendario 33 Stradale de los años 60, considerado por muchos como uno de los coches más bellos de todos los tiempos, y derivado directamente del Tipo 33, que fue un gran nombre en el automovilismo mundial.

Alfa Romeo 33 Stradale | Stellantis

Los visitantes del Salón del Automóvil de Los Ángeles también pueden admirar el Nuevo Tonale por primera vez en Estados Unidos. Es la evolución del primer C-SUV de la marca, renovando su carácter deportivo y el inconfundible encanto del diseño italiano.

En particular, el Nuevo Tonale refina aún más sus sobrepotenciadas cualidades dinámicas; ofrece una experiencia de conducción auténticamente Alfa Romeo gracias a su equilibrio de peso perfecto, la dirección más directa del segmento, frenos Brembo dedicados y suspensión electrónica DSV que combinan comodidad y precisión.

Alfa Romeo Tonale | Stellantis

El modelo expuesto en el Salón del Automóvil de Los Ángeles es un Tonale Sport Speciale en Rosso Brera equipado con un motor específico para el mercado norteamericano: el motor de gasolina turbo de 2.0 litros con 268 CV y par motor de 295 lb-ft.