Test a fondo Range Rover Sport SV Carbon: Así es un súperdeportivo SUV de lujo y viceversa

Land Rover ha decidido combinar las tecnologías innovadoras con el lujo deportivo para estrenar este nuevo Range Rover Sport SV. Su "emblemático rendimiento", tal y como lo define la marca, le permite competir 'rueda con rueda' con el Porche Cayenne Turbo.

Range Rover Sport SV Carbon | motor.atresmedia.com

El nuevo SUV deportivo de la compañía británica trae consigo un potente motor Mild-Hybrid V8 biturbo con 635 CV y 750 Nm3 permitiéndole alcanzar los 290 km/h, y pasando de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos. Una de las claves por las que alcanza estas velocidades son sus llantas de 23 pulgadas fabricadas en fibra de carbono que consiguen reducir el peso total en hasta 76 kg. La opción de este material, vista por primera vez en los Koenigsegg, permite a su vez una mejora en maniobrabilidad y calidad de conducción.

Montadas en esas enormes llantas, van unos neumáticos específicos, con medidas también poco habituales. Así, las gomas delanteras son 285/40/R23 y las traseras 305/35/23. Como si de un nueveonce o deportivo similar se tratara.

No todo iba a ser aceleración en este Range Rover. El SV cuenta con frenos carbono-cerámicos. Además, equipa pinzas SV de ocho pistones, una opción que permite un excepcional rendimiento en frenada y pueden especificarse en azul, amarillo, Carbon Bronze y negro. Los discos de freno de fundición doble más grandes del mundo, mejoran la frenada incluso con un uso intensivo, evitan el sobrecalentamiento y prolongan la vida útil.

La suspensión tiene control de cabeceo y balanceo, lo que permite mantener una postura nivelada en situaciones de aceleración, frenado o giros bruscos. Todo ello lo consigue gracias a su suspensión neumática 6D Dynamics interconectada hidráulica.

Su exterior incluye rediseño de la parte delantera y de los laterales de la parte inferior de la carrocería. Y un capó fabricado en fibra de carbono con embellecedores exclusivos en los cuatro tubos de escape.

Range Rover Sport SV Carbon | JLR

En el apartado de infoentretenimiento, estrena un nuevo sistema Body and Soul Seat, que analiza las pistas de música a través de sus 29 altavoces. Con la respuesta táctil SUBPACTM, estos últimos generan vibraciones de alta fidelidad que se sienten según el ritmo de la pieza, para crear el audio más atractivo y envolvente a bordo.

Las prestaciones de este vehículo son tantas que nos hacen incluirlo en el apartado de los SUV deportivos y que, incluso, lo que no le impide seguir siendo un Land Rover fuera del asfalto. El nuevo Range Rover Sport SV ha llegado pisando fuerte y promete muchas alegrías para los fieles a la marca británica más amantes de la velocidad.

Carbono profusa pero refinadamente añadido

El SV Carbon (unidad de prueba) se une al Range Rover Sport SV y al Range Rover Sport SV Black1 y puede equiparse con una selección de opcionales, como sofisticados acabados de carbono y colores, para convertirse en el mejor ejemplo de alto rendimiento en un vehículo ligero

El Range Rover Sport SV Carbon puede especificarse en cuatro colores de pintura opcionales, así como en los colores de la paleta SV Premium, con el Forged Carbon Exterior Pack y el capó expuesto Twill Carbon que realzan el exterior aerodinámico

El SV Carbon cuenta con un habitáculo similar al de un coche de carreras cuyos asientos Performance incorporan respaldo de fibra de carbono forjada, reposacabezas integrados, refuerzos acolchados y logotipos SV iluminados, que complementan la selección de cuatro temas interiores; además, puede solicitarse el servicio Range Rover SV Bespoke para una mayor personalización

Las anteriormente citadas y pioneras llantas opcionales de carbono mejoran la maniobrabilidad, la aceleración y la calidad de conducción, aunque son delicadas si nos adentramos en serio en zonas complicadas off road, cosa que dudamos que haga nadie con un vehículo de más de 200.000€.

Por eso preferimos hablar de un deportivo SUV que su viceversa. Y es que cuando se activa el modo SV pulsando una vez el botón del volante, el habitáculo se ilumina en rojo, la altura de conducción se reduce para permitir una maniobrabilidad más segura y se siente la respuesta inmediata del acelerador y los cambios de marcha más rápidos.

El sonido más intenso del escape nos hace olvidar que vamos a bordo de una mole de más de dos toneladas y media y todo empieza a suceder muy, muy rápido.

En conclusión, el Range Rover Sport SV, especialmente el Carbon, ofrece prestaciones de deportivo, cualidades off road Land Rover -sobran los comentarios-, confort y acabados al nivel de cualquier marca de lujo en la que estemos pensando.

Fuera aparte, unos consumos (12l/100km) que a su futuro dueño no le van a asustar y las ventajas y privilegios de una etiqueta ECO que le proporciona su sistema de microhibridación. En fin, esa sensación de que no se puede pedir más a un vehículo de producción.

Precio: 235.000€.