LO MEJOR DE LA SEMANA I: el nuevo Jeep Compass, la VW Driving Experience y el Cupra Raval

El Jeep Compass redefine el concepto de SUV compacto, con una nueva generación más capaz, versátil, cómoda y tecnológica que nunca. Estrena también nuevo diseño exterior e interior, contando además con una amplia gama de motores. En la que destaca una versión híbrida ligera, otra híbrida enchufable, y otra 100% eléctrica. La versión eléctrica cuenta con hasta 500 km de autonomía.

Volkswagen Golf GTI Clubsport | Volkswagen

El circuito de Madrid Jarama-RACE volvió a acoger una nueva edición de la Volkswagen Driving Experience. Desde su creación en 2003, estos cursos de conducción han formado ya a más de 44.000 personas en técnicas de conducción segura y eficiente.

Impartidos por instructores profesionales y contando con la presencia de su embajador, Luis Moya, bicampeón del Mundo de Rallyes, se pusieron a prueba los modelos de combustión más deportivos de la marca, como los Polo GTI, Golf GTI y R, en diferentes ejercicios de habilidad y en la pista del trazado madrileño. Además de poder conducir algunos modelos de su gama eléctrica ID.

El nuevo Cupra Raval será uno de los nuevos eléctricos del grupo Volkswagen | CUPRA

Hemos asistido en Barcelona al preshow del nuevo Cupra Raval, todavía camuflado, donde hemos tenido la oportunidad de tener una primera toma de contacto con el nuevo eléctrico de la firma española. Este modelo tendrá tres ediciones exclusivas de lanzamiento, con potencias entre 211 y 226 CV, y con una autonomía de hasta 450 km. La llegada de este modelo está prevista para el primer trimestre de 2026.

Kia PV5 | Kia

Kia ha entrado en el segmento de los vehículos comerciales por la puerta grande. El PV5 100% eléctrico, en versiones para pasajeros y de carga, es su primera apuesta. En el caso de la primera opción, destaca, sobre todo, por sus 1.330 litros de volumen de maletero, detrás de cinco amplios asientos, que pueden ser hasta siete.

Todo pensado para que los viajes en familia sean cómodos y seguros, con un completo sistema ADAS. En el caso de la versión comercial, el espacio de carga es de más de 4.400 litros, con un acceso por el portón trasero muy amplio. Ambas versiones comparten las mismas medidas: 4,70 metros de largo y 1,90 de ancho.

Blade Battery de BYD | Europa Press

De cara a 2026, BYD prepara una importante ofensiva mundial y, sobre todo, europea, con España incluida, para sacar músculo. El gigante chino pisará fuerte en todos los campos, con más modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables y con autonomía extendida.

Lo más destacado serán sus lanzamientos premium a través de la marca Denza. Con este sello llegarán los nuevos Denza Z9 GT y el D9. El primero es un elegante y deportivo shooting brake que combina el máximo cuidado por el detalle y los mejores materiales con elevadas prestaciones y tecnología de vanguardia.

El D9 es un monovolumen premium con siete plazas en una disposición 2+2+3, equipado con sistemas de propulsión híbridos enchufables ultra eficientes y combina sostenibilidad, tecnología y confort para familias o como vehículo de transporte de ejecutivos que no quieren renunciar a nada.

Además, BYD ha confirmado la serie especial de 30 unidades del espectacular U9, el superdeportivo cien por cien eléctrico de la marca Yangwang que con sus 3.000 CV acaba de batir el récord mundial de velocidad, alcanzando 496,22 km/h. Y se ha confirmado la internacionalización de la versión de serie del U9 que, con cuatro motores eléctricos alcanza 1.300 CV.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

Ya está en España el nuevo Volkswagen T-Roc, el superventas de la marca aterriza con un diseño atrevido, un interior digital y tecnológico, y una gama de motores eficientes, entre 116 y 150 CV.

Contando con tecnología microhíbrida que le proporciona la etiqueta ECO de la DGT; más adelante llegarán versiones híbridas. El nuevo T-Roc crece en longitud y aumenta su batalla, ofreciendo más espacio interior y mayor capacidad de maletero.