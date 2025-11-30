Hyundai crea un coche 4x4 a partir de una sola pregunta: "¿Qué aspecto tiene la libertad?"

El Hyundai CRATER nació con una pregunta introspectiva: “¿Qué aspecto tiene la libertad?” Esa frase, según SangYup Lee (Vicepresidente de Diseño), fue la chispa que encendió este proyecto.Bajo esa idea, Hyundai ha esculpido un SUV de aspecto agresivo y robusto, concebido para inspirar el espíritu aventurero. Aunque más que un SUV, es un todoterreno conceptual bastante radical, que da la impresión de poder pasar por encima a cualquier Jeep.

Construido en el Centro Técnico de Hyundai en California (HATCI), el CRATER Concept quiere ser más que un ejercicio de estilo: representa la próxima evolución de la línea XRT y nos hace pensar en un claro ataque al reinado de Jeep en el mundo del todoterreno. Esa simple idea ya es todo un acontecimiento, pues supone que Hyundai ya no se conforma con ser referencia en electrificación –aunque muchos echan de menos sus versiones más deportivas, que también eran la referencia– y quiere ampliar su alcance.

En Europa, Hyundai apenas tiene presencia en el mundo off road. El Santa Fe no se puede considerar un auténtico todoterreno, pero en Estados Unidos lo más off road podría ser el Hyundai Santa Cruz, una especie de Tucson pick-up, así que hueco en su catálogo tiene para un coche así.

Hyundai Crater | Hyundai

Fuerza, protección y estética industrial

Buena parte de su atractivo reside en el lenguaje de diseño “Art of Steel” que Hyundai aplica al CRATER: acero moldeado, volumen escultórico y líneas precisas y potentes. Cables que van del capó al techo actúan como protección frente a ramas bajísimas en rutas complicadas, un toque muy práctico para el off-road. Defensas prominentes, un cubrecárter ancho bajo el vehículo y grandes neumáticos todoterreno de33 pulgadas en llantas de 18″ refuerzan su apariencia y sus capacidades de exploración.

La pintura también forma parte de la narrativa: un acabado verde-dorado mate (“Dune Gold Matte”) evoca los paisajes desérticos y costeros de California, conectando el diseño con un sentido de aventura genuino.

Contemplar el interior del CRATER es ver un símbolo de libertad técnica. Hyundai ha optado por una jaula antivuelco visible, reforzando su carácter todoterreno. Decididos a romper con lo convencional, los diseñadores han prescindido de una gran pantalla central: apuestan por un enfoque BYOD (“Bring Your Own Device”), lo que permite usar tu propio dispositivo para la interfaz.

El head-up display abarca todo el ancho del parabrisas y proyecta la información clave, incluso feed de cámara para los retrovisores laterales-cámaras extraíbles. Asientos con forma cilíndrica, acolchado tridimensional, cinturones de cuatro puntos… y materiales resistentes como cuero negro, Alcantara y metal cepillado aseguran comodidad fuera de carretera y durabilidad al mismo tiempo.

En una mezcla lúdica, Hyundai ha integrado un personaje llamadoCRATER MAN: aparece en distintos puntos, como en un abrebotellas integrado en uno de los ganchos de recuperación.

Hyundai Crater | Hyundai

Ambiciones reales

Desde el punto de vista técnico, el CRATER Concept incorpora un controlador “off-road” tipo engranaje que permite seleccionar modos de conducción según el terreno (Nieve, Arena, Barro…), junto con bloqueos de diferencial delanteros y traseros para maximizar la tracción. Incluye también control de frenado en bajada, control para remolque, brújula y altímetro, herramientas muy reales para una aventura fuera de carretera.

Los ganchos de recuperación del CRATER son más que decorativos: uno de ellos es funcional como abrebotellas, un guiño útil y divertido para quienes acampan o viajan en rutas remotas.

Hyundai no ha dado detalles precisos sobre el tren motriz (potencia, batería, motorización), pero el enfoque es claramente conceptual: este modelo sirve para explorar las posibilidades que podría tener la familia XRT en el futuro. Y de paso, permitir que los diseñadores dejen volar su imaginación sin las limitaciones de la producción en serie.

El Hyundai CRATER Concept no es solo un bonito coche “de salón”: es una señal clara de que Hyundai quiere meter más emoción y capacidad real en su gama XRT. Explorar esa línea significa que la marca no ve el todoterreno solo como estética, sino como una parte legítima de su estrategia para sus coches eléctricos.

Generar esta visión tan robusta y funcional podría preparar el terreno para modelos de producción que no solo sean “SUV pintados de explorador”, sino auténticos vehículos de aventura. Este concepto pone a Hyundai en competencia más directa con marcas históricas del off-road, pero con su sello tecnológico y su apuesta por lo eléctrico.