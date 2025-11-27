¿Es un fallo o la mejor campaña del mundo? El coche chino que se ha puesto a la altura de Range Rover

Los de Chery pensaron que nada podía salir mal si llevaban su Fulwin X3L a la escalera más famosa del motor, los 999 peldaños del Monte Tianmen. El vídeo estaba garantizado, y el impacto también al aprovechar la sombra de aquel Range Rover que en 2018 coronó la subida. Todo era perfecto para demostrar músculo, tecnología y ambición.

Lo que quizá no valoraron (o quizás sí), es que estos retos no perdonan ni la más mínima debilidad mecánica. El coche se vino abajo a mitad de recorrido: perdió tracción, retrocedió de forma brusca, golpeó las barandillas de piedra, las mandó a paseo y se quedó encajado durante un buen rato. Para entonces las redes ya hervían y la marca tuvo que emitir disculpas oficiales explicando todo como podían para tratar de apagar semejante fuego mediático. La viralidad llegó, sí, pero no de la manera que esperaban (o, de nuevo, quizás sí).

Chery Fulwin X3L | Chery

El coche y el reto que intentó imitar

El Fulwin X3L no es precisamente un utilitario modesto cuando hablamos de un SUV híbrido de autonomía extendida con cifras potentes y tracción total.

En su ficha técnica promete un rendimiento más que sobrado para situaciones difíciles, y es cierto que, en carretera, esos números funcionan con solvencia y permiten presumir de aceleraciones y estabilidad.

Pero el Monte Tianmen no es carretera abierta, ni pista de pruebas, ni circuito. Esa escalera exige un tipo de esfuerzo para el que pocos coches están realmente preparados: escalones muy altos, variaciones de apoyo en cada rueda y un ángulo de ataque que se vuelve crítico en segundos. Es más complicado que cualquier arranque en pendiente, y ahí cualquier componente que falle, por pequeño que sea, convierte la aventura en un fracaso.

El resbalón viral

El Fulwin empezó el ascenso con soltura, y durante los primeros metros dio la sensación de que iba a tener posibilidades reales de quedar como un campeón.

Sin embargo, el coche perdió tracción de manera repentina. Retrocedió varios peldaños, golpeó las barandillas y adiós muy buenas.

La escena la grabaron desde todos los ángulos imaginables tanto turistas, como operarios y miembros del equipo técnico. En menos de una hora ya circulaban clips por redes sociales, foros y medios de medio mundo. Cuando por fin retiraron el coche, el daño a la estructura de piedra ya estaba hecho.

La explicación oficial y lo que sugiere

Chery salió rápido a dar explicaciones.

Afirmaron que un arnés de seguridad se rompió y bloqueó la transmisión, lo que habría provocado que el sistema de tracción dejara de enviar potencia correctamente.

Pero a decir verdad, el incidente a lo que apunta es a una realidad que muchos fabricantes conocen de sobra: que los stunts extremos requieren mucha planificación y no basta con tener potencia y tracción, además de que siempre son susceptibles de un fallo inesperado. Hay que verificar que el conjunto entero (tornillos, soportes, fijaciones, elementos auxiliares) aguante ese castigo, y si no se verifica, se paga caro. En este caso, literalmente porque la marca asumió los costes de reparación de las barandillas.

Chery Fulwin X3L | Chery

¿Y la moraleja?

Las redes, como era de esperar, celebraron el batacazo.

Abundaron los memes, las comparaciones con el Range Rover de 2018 y las risas con el “Made in China”, un sanbenito que todavía les cuelgan a veces.

La pregunta, eso sí, es si este hecho puede ser perjudicial o incluso beneficioso. Es cierto que hay quien cuestiona la calidad de fabricación de la marca en comparación con Range Rover. Pero también es cierto que han conseguido una repercusión internacional que ha hecho que muchísimas personas conozcan la marca y el modelo.

Es un "aspirante a" mucho más barato y con buen diseño. Pocos conductores, si es que hay alguno, planearán una prueba tan exigente para cualquier coche. Y eso puede hacer que este coche sea el vehículo perfecto, habiendo llegado a una gran cantidad de usuarios que puede que no hubieran conocido el coche de otra forma. La pregunta es, ¿no podría Chery haber evitado que esta noticia llegara a hacerse pública? Si ha ocurrido, ¿no podría haber sido a propósito?