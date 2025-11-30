Ocho de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años eligen un coche de ocasión como primer vehículo

El 88,5% de los conductores encuestados de entre 18 y 24 años afirma que comprará un coche de segunda mano en lugar de uno nuevo como primer vehículo, según el 'Estudio Tendencias de Compra de un vehículo 2025-2026' elaborado por coches.net.

Los factores que más influyen en la decisión son el precio, que se sitúa como el factor de compra más determinante para el 33,3% de los jóvenes, seguido por la potencia del motor (14,9%) y el consumo del vehículo (10,3%), lo que evidencia que, aunque la economía de compra y de uso es clave, esta franja de edad también busca un buen nivel de prestaciones en el vehículo.

La economía condiciona la compra final

Los jóvenes afrontan la compra de su primer vehículo con una mentalidad práctica, digital y ajustada a su realidad económica. El 82,8% de los encuestados dispone de un presupuesto máximo de 13.000 euros para adquirir un coche de entre 6 y 8 años de antigüedad. Aunque tres de cada diez valoran opciones de cuota mensual, como el renting para particulares o los servicios de suscripción, su preferencia clara sigue siendo el mercado de ocasión.

Además, según el estuidio, los jóvenes que adquieren vehículos optan por opciones más asequibles un hecho que se ve reflejado en que casi nueve de cada diez (87,3%) se decantan por vehículos diésel o gasolina, una preferencia directamente ligada a su menor precio frente a las motorizaciones eléctricas o híbridas.

Igualmente, el 35,6% de los jóvenes encuestados, la adquisición de un vehículo responde a la necesidad de tener su primer coche, mientras que otros motivos, como acceder a un modelo más moderno o tecnológicamente avanzado, representan un 12,6%.

Otros factores, como el menor consumo de combustible o la antigüedad del vehículo actual, tienen un peso mucho menor (8%), lo que confirma que el proceso de compra está guiado por la accesibilidad y la funcionalidad, más que por la renovación o la eficiencia energética.

Por último, el 66% conductores menores de 24 años se informan en webs especializadas en compraventa de vehículos antes de decidir su compra. Esta búsqueda digital refuerza un proceso de decisión más planificado, comparativo y consciente, en el que los jóvenes evalúan precios, características y opiniones antes de cerrar la operación con un concesionario oficial (50,6%), un canal de compraventa (22,9%) o un vendedor particular (26,5%).