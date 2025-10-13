LO MEJOR DE LA SEMANA: El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico, ofensiva eléctrica de Kia y BMW iX3

El KGM Torres EVX ya circula por las carreteras españolas. Un SUV 100% eléctrico con un diseño robusto, moderno y versátil, en el que llaman la atención su parrilla LED o su apertura de portón trasero, que simula una rueda de repuesto. El habitáculo es muy amplio, con asientos traseros reclinables y un maletero de 839 litros. Bajo el capó guarda un motor eléctrico que desarrolla 207 CV de potencia, y una batería de alta eficiencia con la que puede alcanzar una autonomía de hasta 635 km.

KGM Torres EVX | KGM

El nuevo Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico es una oda a la marca y sus futuros modelos. En su frontal, totalmente iluminado, se han concentrado nada más y nada menos que 124 estrellas, y se completa con unas luces traseras LED, también en forma de estrella, junto a una banda luminosa que recorre toda la trasera. En el interior, muy espacioso y tecnológico, destacan tres pantallas que ocupan todo el salpicadero. Además, cuenta con una autonomía de 790 kilómetros con una sola carga.

Las primeras unidades del DS Nº 4 ya están llegando a España. Este modelo consigue atraer miradas debido a sus proporciones: un frontal cuadrado con unos LED en forma de colmillo, que se unen en el centro con una nueva simbología DS; además de una nueva tipografía para DS Automobiles en la trasera, limpia y elegante. El interior destaca por un nuevo puesto de conducción con materiales de alta calidad y una pantalla de 10 pulgadas. Con motorizaciones electrificadas, destacando la híbrida enchufable de 225 CV y una autonomía cero emisiones, de hasta 81 km.

DS Nº4 | DS Automobiles

La ofensiva eléctrica de Kia en el mercado es cada vez mayor. El recién presentado EV4, tanto en versión Hatchback como Fastback, sobresale por su diseño, por sus hasta 490 litros de espacio en el maletero, y una autonomía de hasta 625 km, lo que lo convierte en líder en su categoría. Además de turismos, KIA se adentrará con el PV5 en el mercado de las furgonetas eléctricas, tanto de carga como de pasajeros.

Kia EV4, el primer eléctrico de la coreana creado en Europa y el de mayor autonomía, por 26.400 euros | EUROPAPRESS

El iX3 presentado en el pasado Salón de Múnich no es solo un coche nuevo, es el primero de una nueva era para BMW este 2025. Un SUV 100% eléctrico en el que lo más interesante es: sus 469 CV y su autonomía de 805 km; su diseño, con unos riñones más pequeños y en posición vertical; o un habitáculo orientado al conductor con el primer BMW Panoramic iDrive, con cuatro pantallas unidas entre sí, y que recorren todo el salpicadero. Junto a ello, el maletero del iX3 tiene una capacidad de hasta 1.750 litros, más los 58 de debajo del capó.