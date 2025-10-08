Llega el Tesla Model Y barato: menos equipamiento y aceleración con pero mejor precio

Era ya un secreto a voces que Tesla lanzaría hoy el nuevo Model Y barato. No sería una revolución en precio, porque apuntaba a ser simplemente una versión Standard que bajara un poco el listón en precio, aunque también a costa de menos equipamiento. El Tesla Model 3 Standard nuevo sí ha sido más sorprendentemente, y pasa a ser el Tesla más barato de la historia de la marca. Sin embargo, el Model Y es uno de los preferidos por los españoles, y algo más versátil al ser más alto y algo más grande. Ahora bien, ¿con qué cambios llega el Tesla Model Y Standard?

Un Tesla Model Y con menos equipamiento

Para abaratar el precio y mantener la rentabilidad había que prescindir de algunos elementos que a priori no eran tan primordiales para el usuario de a pie. Al fin y al cabo, cuando se comparar el Model Y con otros SUV eléctricos normalmente se analiza autonomía, potencia, espacio y alguna cosa más, pero no se hace especial hincapié en características que, eso sí, al comprador de Tesla sí suelen agradar bastante.

Tesla Model Y Standard | Tesla

En este caso perdemos una pantalla, la de la fila trasera de asientos. Ahora la consola central del coche ya no será la misma. Ni la pantalla atrás, ni los compartimentos especiales, solo unos espacios para dejar algunos objetos, y una rejilla de ventilación que tendrá que ser controlada manualmente, como toda la vida.

Los materiales de la tapicería cambian. El interior se olvida del acabado textil de tacto premium para pasar a ser un textil estándar. Y algo parecido pasa con los asientos, que en vez de ser de cuero vegano al completo, pasan a incorporar una gran cantidad de textil en un acabado bicolor.

La bajada de nivel se lleva por delante también la función de asientos traseros calefactables, así como el ajuste electrónico de estos. Se mantiene eso sí el ajuste electrónico en asientos delanteros, también la calefacción, pero se pierde la función de ventilación.

Tesla Model Y Standard | Tesla

Y decimos adiós a un elemento importante, el techo solar panorámico. Ahora simplemente tendremos un techo cerrado convencional. Aunque no tan relevante, el filtro HEPA a prueba de armas biológicas del sistema de aire acondicionado ha sido sustituido por un sistema de filtración estándar.

Un Tesla Model Y con conducción más Standard

El nuevo Tesla Model Y baja un poco el nivel en lo que a comportamiento y dinámica de conducción se refiere. Cambia la amortiguación, que pasa a ser amortiguación pasiva sin adaptación por frecuencia de rebote, y que afectará de forma notable a la dinámica deportiva del coche. Ahora tenemos un mismo comportamiento en zonas con baches que en paso por curva.

Principalmente por esto se pierde aceleración máxima, aumentando el tiempo que tarda el coche en hacer el 0-100 km/h. Pero se notará sobre todo al perder algo de conducción dinámica en curva y deportiva. Al contar con una amortiguación con un ajuste fijo, es probable que se dé prioridad al confort, aunque habrá que esperar a las pruebas definitivas.

Tesla Model Y Standard | Tesla

Se resta la función de Autogiro, por lo que ya no podremos cambiar de carril o tomar salidas de la carretera de forma autónoma. Esto no es una gran carencia en realidad si pensamos en que la verdadera grandeza del sistema autónomo estaría en un tipo de tecnología que todavía hoy no está permitiendo en Europa. Aunque sí que tenemos el control de crucero inteligente.

No obstante, para mí la gran pérdida está en la iluminación. Por dos motivos. Uno de ellos es que perdemos la barra continua que ocupaba todo el frontal y toda la parte trasera. Ahora volvemos a tener dos faros separados. Para mí era un elemento muy visual, y además quitarlo hacer que sea fácil identificar que hemos comprado una versión "barata". Por otro lado, perdemos la iluminación adaptativa. Seguimos teniendo luces largas activadas y desactivadas de forma automática, pero ya no hay iluminación con longitud adaptativa.

Un Tesla Model Y más barato, y que sigue siendo "inteligente"

La clave es el precio. Y es que el Tesla Model Y es más barato. Y todas estas cosas que hemos comentado no aparecen casi en ninguna comparativa, lo que hace que a la hora de ponerlo al lado de otros SUV eléctricos rivales, para el usuario de a pie la diferencia no vaya a ser tan relevante. El Tesla Model Y de entrada anterior pasa a denominarse Tesla Model Y Premium, con un precio de 44.990 dólares. El nuevo Tesla Model Y Standard pasa a costar 39.990 dólares. Una rebaja de unos 5.000 dólares.

Tesla Model Y Standard | Tesla

Por su parte, el Tesla Model Y equivalente al Premium en España está disponible por unos 44.760 euros. Y no sería raro ver que el nuevo Model Y se queda en unos 40.000 euros. Si le añadimos el Plan Moves o campañas promocionales de Tesla Boost que aparecen ocasionalmente, tenemos un coche muy completo que mantiene algunos aspectos claves.

No podemos olvidar que en autonomía sigue destacando, manteniéndose en esos 500 km de autonomía. Y que sigue siendo un coche más "inteligente" que la mayoría de los coches del mercado. Podemos controlar apertura y vehículo desde el móvil, tenemos maletero de apertura eléctrica, gran pantalla de 15 pulgadas con aplicaciones, que permiten incluso jugar o hacer karaoke, sin pasar por alto el modo mascotas y el modo centinela. Nueva receta más barata, mismo sabor Tesla.

Su lanzamiento en España no está todavía claro. Aunque es de esperar que se confirme en las próximas semanas la previsión de lanzamiento en Europa.