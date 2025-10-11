El mejor truco para recoger el cinturón del coche cuando se queda flojo

Con el paso del tiempo, los cinturones de seguridad pueden quedarse flojos y no recogerse correctamente, afectando tanto su comodidad como su seguridad. Un mecánico experto conocido en TikTok como @pretamechanic ha compartido un truco rápido, barato y muy efectivo para que los cinturones viejos vuelvan a funcionar como nuevos.

La clave está en utilizar spray de silicona, un lubricante que crea una capa delgada y resistente sobre la superficie del cinturón. Esta capa ofrece protección, evita la adherencia y no mancha, lo que lo convierte en un producto ideal para este tipo de mantenimiento.

Para aplicar el truco, primero hay que sacar completamente el cinturón. Luego, se pulveriza el spray por toda la superficie del cinturón, prestando atención también al orificio por donde se recoge la cinta. El mecánico recomienda ser generoso en la aplicación para que la silicona se distribuya uniformemente.

Una vez aplicado, estira y retrae el cinturón varias veces seguidas. Este movimiento permite que la silicona se acople a todo el sistema de retracción, logrando que el cinturón vuelva a recogerse rápidamente, igual que cuando era nuevo.

Este método no solo mejora la funcionalidad del cinturón, sino que también prolonga su vida útil y garantiza que el sistema de seguridad siga operando de manera óptima. Es un truco sencillo, económico y altamente recomendable para cualquier conductor.