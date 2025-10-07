LO MEJOR DE LA SEMANA: El coche más rápido del mundo, Mercedes-Maybach S680 V12 Edition y facelift del CIvic

La marca china XPENG ha presentado dos nuevos modelos para nuestro país, el G6 y G9. Dos SUVs que cuentan con la mayor potencia de carga de su segmento, y pueden admitir hasta 451 y 525 kW en corriente continua respectivamente, pasando del 10 al 80% en solo 12 minutos.

Una nueva versión especial del Mercedes-Maybach S680 ha llegado: el V12 Edition. Una oda a este motor legendario que añade detalles especiales y una elección de materiales de primera clase. Todo con la artesanía de la mano del programa Manufaktur de la marca, donde encontramos elementos tan especiales como el oro macizo de 24 quilates. Su V12 tiene 612 CV y llega a los 100 km/h en solo 4,5 segundos.

Xpeng G7 | Xpeng

Honda ha dado un lavado de cara al Civic, actualizando ligeramente su estética. Los cambios más destacados son una parrilla superior e inferior en negro brillante, un paragolpes con líneas pronunciadas y unos faros con tecnología LED con una nueva apariencia. También ha mostrado un nuevo juego de llantas bitono de 18 pulgadas. Mantiene el mismo motor híbrido de 184 CV.

El superventas de KIA, el Stonic, ha recibido una actualización. Su diseño se adapta a lo visto en los últimos modelos eléctricos de la marca, con luces delanteras verticales y un estilo más atrevido. Por dentro también se renueva, con más tecnología que nunca. Está disponible con dos mecánicas: un motor de gasolina de 100 CV con cambio manual o automático; y una opción microhíbrida de 115. Su longitud aumenta en 2,5 cm frente a su predecesor, llegando ahora a los 4,16 metros de largo.

BYD YangWang U9 Extreme | BYD

El coche más rápido del mundo es eléctrico. Sí, habéis oído bien. El Yanwang U9 Extreme, un superdeportivo de cero emisiones de 3.000 CV de potencia, ha roto el récord de velocidad máxima en un coche de calle, llegando a los 496,22 km/h y destronando al Bugatti Chiron SuperSport que ostentaba el récord anteriormente. Este supercoche chino llegará a Europa en 2027. El Chiron llegó a los 490,48 km/h, unos 6 km/h menos que el Yangwang U9.

El pasado fin de semana tuvo lugar el Rally de Llanes, donde Cohete Suárez, junto a su copiloto Alberto Iglesias, se subió a lo más alto del podio, quedándose a un paso de ser campeón de España con su Skoda Fabia Rally2. Detrás terminaron Pepe López y David Vázquez, a bordo de su Hyundai i20 N Rally 2. Y para completar el podio, en tercera posición, Alejandro Muñiz y Néstor Casal, con su Citroën C3 Rally 2. La siguiente cita será el S-CER Rallye Cataluña, el 24 y 25 de octubre.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.