Llega el heredero del Golf y el Focus ahora que este último desaparece, y es este compacto deportivo de KIA ideal para jóvenes de hasta 99 años

Compacto, deportivo y firmado por una de las marcas más de moda últimamente: KIA. Lo tiene todo para triunfar y que nadie dude que inundará las calles en poco tiempo. Se trata del KIA K4, lo más nuevo de la firma surcoreana que viene a ocupar un lugar que, al parecer, nadie quiere: el de los coches compactos tradicionales. Porque no todo es SUV, y porque el segmento de los compactos siempre ha sido muy popular en Europa. Sin ir más lejos, el Las marcas chinas mantienen su ambición y ahora se preparan para atacar al Volkswagen Golf y compañía.

El KIA K4 que rompe algunos moldes y muchos convencionalismos. Solo hay que ver su diseño sin complejo alguno, o algunas de sus características, como un maletero de más de 430 litros –enorme para un coche de su categoría–, y además, no será exclusivamente eléctrico, se ofrecerá con motores de combustión e hibridación, mientras que los motores eléctricos se destinan exclusivamente a la gama del KIA EV4. Con esto, se pretende cubrir una demanda que todavía sigue muy vigente y que, si todo sigue como se espera, se mantendrá activa durante un buen puñado de años más.

KIA K4 | KIA

No cabe duda de que KIA se ha convertido en una de las referencias internacionales en cuanto a vehículos eléctricos, pero también en cuanto a diseño atrevido, tecnología y calidad. Con el KIA K4 demuestra, también, que hay vida más allá de los SUV y que si nadie quiere ocuparse de los usuarios interesados en esos coches, ellos lo harán sin encantados.

A por el trono del Volkswagen Golf

Si hay un modelo que todo fabricante ha querido imitar, es, claramente, el Volkswagen Golf. Durante décadas ha sido “El coche”, la referencia incluso en categorías superiores gracias a un equilibro casi inimitable. Se puede resumir diciendo que el Golf no era el mejor en nada, pero lo hacía todo bien, y eso, al final, logra un conjunto casi perfecto. El caso es que, con el paso del tiempo, los errores cometidos por Volkswagen y la popularización de los SUV, el Golf ha caído en importancia y ya no es la referencia que era. Incluso marcas como Ford, que habían creado coches capaces de enfrentarse al Golf, como era el caso del Ford Focus, han dejado el segmento. El Focus deja de fabricarse, a pesar de ser uno de los mejores de su tipo, para centrarse en los SUV.

KIA K4 | KIA

Y es ahí donde entra KIA, directa a por un segmento que parece quedarse abandona, pero, donde todavía hay ventas. No todo el mundo quiere un SUV, hay gente que no puede permitirse un SUV, así que los compactos se convierten en la mejor opción y la oferta se reduce cada día. Por ahora, el Peugeot 308 –recién renovado– y el CUPRA León son los rivales más duros que tendrá el K4, pero la firma surcoreana lo ha tenido muy en cuenta y ha dotado a su nuevo modelo con suficientes argumentos.

Cuando comience a llegar a las tiendas, reemplazará al KIA Ceed, un coche que no ha contado con el favor del público a pesar de ser una buena compra. Para evitar que vuelva a ocurrir, el K4 rompe moldes con un diseño que dará mucho sobre lo que hablar, pero que, sin duda, sigue todas las tendencias actuales: exageración en faros y pilotos, formas rotundas y musculosas, aunque en ocasiones muy recargadas… Unos lo llaman personalidad, otros, postureo, pero es evidente que ahora la gente quiere coches así. Y lo mismo habrá en el interior: tendencias y más tendencias: pantallas que cubren medio salpicadero –instrumentación y multimedia, con 12,3 pulgadas cada una, más otra para gestionar el climatizador… –, diseño minimalista e imagen moderna.

KIA K4 | KIA

Versiones con etiqueta C y etiqueta ECO para la gama del KIA K4

Donde más llama la atención el nuevo KIA K4, es en la gama de motores. No hay versión eléctrica, que se reserva para el KIA EV4, hay una opción gasolina con etiqueta C –con 115 CV y cambio manual– y otra semihíbrida con etiqueta ECO –dos niveles de potencia: 150 y 180 CV, ambos con cambio automático–. Con esto se busca cubrir a los usuarios que no quieren o no pueden comprar un coche eléctrico, que por cierto, no son pocos precisamente. Es aquí donde está el grueso de las ventas, aunque en Europa no guste dicha situación.

No obstante, conviene mencionar que las versiones con etiqueta ECO, al tener una segunda batería, pierden capacidad de maletero. De 438 litros, se pasa a solo 328 litros. Ocurre lo mismo que con el Toyota Corolla, aunque en el caso del modelo japonés, la capacidad del maletero es más justa en cualquiera de sus versiones.

KIA K4 | KIA

Por el momento no conocemos precios para el KIA K4 en España, aunque es lógico pensar que será un poco más caro que el KIA Ceed al que reemplaza. Este, por ofrecer un punto de partida en cuanto a precios, tenía unas tarifas que arrancaban en 20.399 euros y subían hasta los 25.500 euros del más caro –sin extras–. También podemos echar un vistazo a otros lugares donde ya vende, como México, donde, al cambio, cuesta 24.500 euros.