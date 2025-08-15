Ojo a la nueva apuesta eléctrica de Mercedes, cambia radicalmente uno de sus coches más vendidos en España

Vaya apuesta la del Mercedes-Benz más exitoso del momento. Introducir en el mercado versiones cien por ciento eléctricas de modelos consolidados puede resultar un arma de doble filo. En Stuttgart bien lo saben, a juzgar por el decepcionante desempeño comercial del Clase G EQ. Pero tal comparación debe tomarse con pinzas, porque el Mercedes-Benz GLC compite en otra franja de precios.

Eso sí: los de híbridos actuales no son para nada asequibles, pues uno nuevo se obtiene desde más allá de los 60.000 euros. Dado que el cliente no tiende a pagar sumas inalcanzables por un eléctrico, será importante esperar a cuánto venderá el fabricante alemán su inminente GLC con tecnología EQ. La expectativa pasa por ahí, pero también por la revelación que tendrá lugar en Múnich, donde se mostrará por primera vez al público y dará inicio al nuevo lenguaje de diseño de la marca.

En otro artículo hemos detallado el presente del GLC de combustión en el mercado español, incluyendo su destacado andar en los últimos meses, principalmente de junio a lo que llevamos de agosto. En ese contexto espera la variante a batería su debut en el IAA Mobility 2025, a celebrarse entre el 9 y el 14 de septiembre. Allí se confirmará un cambio estético radical, según lo que el teaser oficial adelantó días atrás.

El Mercedes-Benz GLC eléctrico se empieza a dejar ver

Mientras el vehículo sigue paseando bajo camuflaje y sobre nieve en las pruebas de manejo preliminares, la imagen difundida por Mercedes-Benz muestra un frontal que, si observas el estilo de celosía, continúa el concepto visual del Clase G eléctrico. Pero en la calandra del GLC EQ se evidencia algo tecnológicamente más complejo. Dentro de un contorno intermedio luminoso y otro exterior en cromo que evoca los modelos de lujo del pasado de la firma, se impone un panel con más de 900 píxeles.

Un protagonismo a la iluminación estética y funcional se verá en este nuevo Mercedes-Benz GLC, y es parte de la era en la que está entrando la marca, una era que la excede, pues lo mismo empezará en BMW, aunque con otros nombres y otro estilo. En simultáneo con el BMW iX3 se exhibirá el D-SUV eléctrico de Mercedes, que buscará robarle la atención, algo que no será fácil ante la prometedora propuesta del concepto de diseño Neue Klasse de la firma bávara.

En el caso de Mercedes-Benz hablamos de un lenguaje que ellos llaman Sensual Purity, una filosofía que involucrará a futuros modelos eléctricos de la marca. El nuevo CLA parece marcar una excepción, porque es el asignado a plantarle competencia al futuro BMW i3, pero en principio lo hará a su manera, con su característico frontal estrellado que poco se parece a lo que se verá el GLC con tecnología EQ. Eso sí: formando parte del nuevo lenguaje, imponiendo un emblema con presencia y mucha iluminación acompañando.