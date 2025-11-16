LO MEJOR DE LA SEMANA: El nuevo Renault Twingo E-Tech, el programa "Stellantis Pro One" y el nuevo tope de gama de EBRO

Cuando nació el Renault Twingo, en 1992, transformó el segmento de los utilitarios por su alegre diseño, sus colores y su modularidad. Ahora, 33 años después, la marca francesa completa su nueva gama 100% eléctrica con el Twingo E-Tech, con cinco puertas y cuatro asientos.

Su diseño es muy fiel al original, pero ahora suma ayudas a la conducción de última generación, un sistema de infoentretenimiento con Google integrado y un motor 100% eléctrico de 60 kW capaz de recorrer más de 260 km. Con solo 3,79 metros de largo, el Twingo E-Tech puede acoger más de 1.000 litros de carga e, incluso, objetos de 2 metros de longitud.

Renault Twingo 2026 | Renault

Stellantis Pro One, el paraguas sobre el que se resguardan todos los vehículos comerciales de las seis marcas que engloba el gigante automovilístico, es más que una estrategia de producto, también es personalización.

Bajo la premisa de ofrecer a profesionales y empresas vehículos completamente adaptados a sus necesidades de trabajo o almacenamiento, Stellantis Pro One creó “CustomFit”, que permite reducir los plazos de entrega y ofrecer las mismas garantías que el vehículo “original”.

Este centro de producción se ubica en la planta de Vigo, donde dentro de la propia cadena de producción, se adaptan al milímetro los Citroën Berlingo, Fiat Dobló, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner.

Oficina de Stellantis | Stellantis

EBRO acaba de completar su gama con un SUV de gran tamaño, el nuevo S900. Sus 4,81 metros de largo y 1,92 de ancho dan acceso a un habitáculo espacioso, capaz de acoger hasta siete pasajeros.

Movido por un conjunto híbrido enchufable, que ofrece una potencia total de 425 CV, el S900 puede recorrer hasta 140 km en modo totalmente eléctrico, y superar los 1.000 km de autonomía total. Con tracción 4x4, el EBRO S900 ofrece hasta siete modos de conducción para adaptarse a todos los terrenos.

EBRO s900 | EBRO

Opel ha presentado en un evento en madrid, la miniserie “German SUV and Friends”. En la que además de los modelos de su gama SUV, como el Frontera, Grandland o el Mokka, la protagonista, Lara Álvarez, estará acompañada por el DJ Wally López, y los influencer Jaspeante y Cenando con Pablo.

Constará de 10 capítulos y se podrán seguir en las redes sociales de la marca y en las de sus protagonistas. Cada capítulo se estrenará semanalmente, hasta el 29 de diciembre.

Opel German SUV and friends | Opel

El final del Campeonato del Mundo de Rallyes está cerca y no puede ser más imprevisible. La victoria de la prueba de Japón se la han llevado Sébastien Ogier y Vincent Landais con su Toyota GR Yaris Rally1, por delante de Elfin Evans y Scott Martin, también a los mandos de un Toyota GR Yaris Rally1. El tercer puesto del cajón fue para Sami Pajari y Marko Salminen, también con un Toyota GR Yaris Rally1.

Por su parte, Alejandro Cachón y Borja Rozada han logrado un resultado histórico para Toyota Gazoo Racing Spain, al conseguir su primera victoria en la categoría WRC 2, al volante del Toyota GR Yaris Rally2. La próxima cita será el Rally de Arabia, entre los días 27 y 30 de noviembre.