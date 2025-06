Este coche no es sexy, no es rápido, pero igual es el que necesitas

Para esta entrega, un candidato era el Honda Jazz, pero, aunque no lo considere un modelo al que se entra por su vidriera –su estética–, no se puede negar que su diseño tiene su originalidad y, al menos, seduce por su apariencia sin igual, más allá de los gustos. Entonces pensé en el Citroën C3 Aircross, un coche en el que no te fijas en su estilo cuando decides comprarlo.

A este SUV no busca entrar por los ojos, replica el concepto de diseño robusto y musculoso que es tendencia en segmentos menores como los A y los B, tanto en los urbanos como los B-SUV. Tampoco por contar con grandes prestaciones, aunque para un coche de su tipo no ofrece cifras despreciables. Un C3 Aircross puede ser opción viable por su utilidad y su economización.

Para empezar, su gama de propulsiones es amplia. No a comparación del C5 Aircross, el Citroën disponible en España que se vende con todas las motorizaciones posibles –gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y cien por ciento eléctrico–, pero cubre las demandas de quienes puedan interesarse por tres de ellas: gasolina, híbrido y eléctrico. No está nada mal en tiempos de electrificación en crecimiento y etiquetas ECO y 0.

Citroen C3 Aircross | Citroen

El Citroën C3 Aircross híbrido: su ventaja frente al eléctrico

Con un C3 Aircross no destinas locuras a lo que pagas en concepto de compra del coche y esto incluye al ë-C3, el todo eléctrico. Su precio recomendado parte de los 25.280 euros y baja a 18.280 en la versión de acceso o a 22.680 si es es el tope de gama MAX con los 7.000 de descuento del Plan MOVES III. Eso sí, su autonomía máxima es de 300 kilómetros, por lo que, como mucho, lo puedes usar en viajes de media distancia con una sola carga.

El C3 Aircross híbrido se queda en 145 caballos, pero es más potente que el ë-C3, que genera hasta 113 CV. Sin embargo, una de sus principales ventajas en relación con la versión eléctrica está en su interior. Mientras el EV se fabrica con cinco plazas sin excepciones, el HEV y el de gasolina pueden llevar tanto cinco como siete plazas: desde el acabado intermedio PLUS, una tercera fila de dos asientos opcional se instala, se abate en 50/50 y se retira si se necesita más espacio de carga.

El híbrido PLUS es el ideal, por su consumo promedio de 5,3 litros cada 100 kilómetros, su precio de 23.680 euros, su opcional de siete plazas, su caja automática y la seguridad: salvo por la detección de ángulo muerto y los sensores de aparcamiento delantero y laterales –funciones exclusivas del C3 Aircross MAX, esa combinación de acabado y motorización se equipa con lo máximo que este SUV compacto te puede dar.