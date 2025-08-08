El 90% de afectados por el Cártel de Coches no ha reclamado y el plazo acaba pronto: descubre si puedes reclamar 1.200 €

¿Compraste un coche nuevo entre 2006 y 2013?Entonces, es probable que hayas sido víctima del denominado "Cártel de Coches", un acuerdo ilegal entre fabricantes y concesionarios que fijó precios de venta. A pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó esta práctica en 2015, muchos consumidores aún no han reclamado la indemnización que les corresponde.

Según datos recientes, más del 90% de los afectados no ha iniciado ningún trámite. Esto se debe a la falta de información y a la percepción de que el proceso es complicado. Sin embargo, existen herramientas digitales que permiten verificar si tu vehículo está afectado y estimar la posible indemnización de forma rápida y sencilla.

El plazo para presentar reclamaciones finaliza en abril de 2026. Por lo tanto, aún estás a tiempo de actuar. La media de indemnización por vehículo es superior a 1.200 €, y en algunos casos, puede superar los 4.000 € .

Puedes consultar si tu coche está implicado en la web de la Agrupación de Afectados por el Cártel de Coches, tan solo debes rellenar este formulario. Recuerda, el tiempo corre y tu derecho a una compensación está en juego.