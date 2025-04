Es el SUV pequeño que te saca de cualquier apuro: El Citroën C3 Aircross es puro diseño y comodidad

El Citroën C3 Aircross está majete, no vamos a negarlo. Este SUV pequeño es un bichillo que lo mismo te saca de un atasco en el centro que te lleva de ruta por el monte con los colegas. La segunda generación, que salió en 2024, ha dado un subidón de nivel: diseño más agresivo, espacio para aburrir y un rollo práctico que le va por lo de ser aspirante a todoterreno. Para nosotros, es el SUV pequeño que te saca de cualquier apuro, y os vamos a contar por qué es una buena inversión.

Un diseño que impone y mola un huevo

El C3 Aircross es un coche que igual no te hace girar la cabeza, pero es agradable de mirar y se ha modernizado mucho. Mide 4,39 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,65 de alto, con 20 cm de altura al suelo que le dan un aire de SUV que no está nada mal. El morro, con el nuevo logo de Citroën y unos faros LED que parecen de nave espacial trisolariana, y la trasera con luces en forma de C son una pasada. Los colores nuevos como el Montana Green y las llantas de 17 pulgadas le dan un toque guay. Es pequeño, pero tiene una pinta que impone, como si estuviera listo para comerse el mundo.

Por dentro, el C3 Aircross es bastante cómodo. Hay sitio para cinco, y si quieres llevar a toda la tropa, puedes pillar la versión de siete plazas por 765 euros más, que es un puntazo para familias o para irte de viaje con los amigos. El maletero va de 444 a 511 litros, que ya vale para meter trastos, y si bajas los asientos, tienes más espacio que en un monovolumen. Los asientos son un invento: tienen una espuma que te hace sentir en una nube, y después de un viaje largo no te duele ni la espalda ni la parte donde pierde su honesto nombre (Esto solamente lo lograbas en los coches de hace 40 años). La pantalla de 10,25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos es un pasote, y el head-up display te pone la info en la cara sin que tengas que apartar la vista de la carretera.

Te vale para todo lo que le eches

Lo que más nos mola del C3 Aircross es que es un todoterreno de caminos en el buen sentido. La suspensión se come los baches como si fueran nada, y con su altura puedes meterte por caminos de tierra sin miedo a dejarte los bajos. Te lo llevas a currar entre semana y el finde te vas a hacer el cabra por el monte. Los motores están a la altura: tienes un gasolina 1.2 de 100 CV con cambio manual, un híbrido ligero de 134 CV con caja automática que se queda en unos 5 litros a los 100, y un eléctrico de 113 CV con unos 300 km de autonomía real, perfecto para la ciudad.

¿Por qué nos gusta?

El C3 Aircross arranca en 18.800 euros, un precio casi regalado para lo que ofrece y lo que cuestan otros coches nuevos. Además les planta cara a rivales como el Renault Captur o el Dacia Duster, pero con un rollo más moderno y práctico. Es un SUV pequeño que se adapta a cualquier plan: para la ciudad, para carretera o para una escapada al campo (Siempre que no seas familia numerosa). Nos tiene ganados por su diseño bruto, su espacio a saco y porque es un coche que te saca de cualquier apuro. ¿Qué os parece? ¿Os mola tanto como a nosotros?