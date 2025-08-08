Truco de mecánico para enfriar el coche rápido: tan simple que lo olvidamos

En pleno verano, entrar a un coche que ha estado estacionado al sol puede ser una experiencia insoportable. La temperatura interna puede superar los 40 °C, convirtiendo el habitáculo en una auténtica sauna. Aunque muchos recurren al aire acondicionado, un mecánico ha compartido un truco sencillo y efectivo para reducir rápidamente el calor sin encender el motor.

Juan José, mecánico de Talleres Ebenezer, comparte un consejo práctico en su TikTok para enfriar el coche de forma más rápida y efectiva.

El primer paso es bajar todas las ventanillas del coche al subirse. Este sencillo gesto permite que el aire caliente acumulado en el habitáculo salga, ayudando a reducir la temperatura interna de inmediato. Eso sí, no debemos encender el aire frío por el momento, ya que el sistema tendrá que trabajar el doble de lo normal para enfriar el coche, ya que no se elimina el calor que los materiales interiores han absorbido.

Otro consejo que ofrece Juan José es sobre cómo ajustar los aireadores del aire acondicionado. Tendemos a apuntarlos directamente hacia las personas, pero este es un error. Lo más eficiente es dirigirlos hacia los pies. El aire frío, que es más pesado, bajará y ayudará a disipar el calor desde el suelo, alcanzando a todos los ocupantes del coche, incluidos los que van en los asientos traseros. Cuando la temperatura se estabilice entre 21 °C y 24 °C, puedes ajustar los aireadores para dirigir el aire hacia el parabrisas, optimizando así la refrigeración del vehículo, ya que subirá por el techo y bajará, alcanzando a todos los ocupantes.