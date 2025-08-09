Coches de segunda mano: ni ganga, ni trampa, ni cartón

Con los coches de segunda mano no hay término medio: o los amas o los odias. Y es que según a quién preguntes ve el vaso medio lleno o medio vacío con ellos. La realidad es que son vehículos que han pasado por las manos de varios conductores, solamente pueden ser vendidos por particulares, llevan más de 15.000 kilómetros a sus espaldas y varios años en propiedad y se suelen ofrecer a unos precios más bajos que uno de ocasión y, obviamente, que uno totalmente nuevo. Dicho esto, en Centímetros Cúbicos vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre ellos.

Hay mitos sobre los coches de segunda mano que no son ciertos

La carencia de fiabilidad y garantía, así como la opacidad de su historial constituyen tres de los principales mitos y falsas creencias que se les atribuyen. Por lo tanto, si lees algo así al respecto o hay alguien que te los haya dicho no te los creas. En primer lugar, porque la fiabilidad de un coche de segunda mano no está condicionada solamente por el tiempo que lleva desde que salió del concesionario, sino de las revisiones a las que se ha ido sometiendo por parte de los anteriores propietarios y, en definitiva, de los cuidados que ha ido recibiendo a lo largo del tiempo.

Segundo, como cualquier otro vehículo que está en el mercado, tienen una garantía disponible. Hay múltiples empresas intermediarias que los ofrecen con ese colchón al comprador, incluso hay fabricantes que, dependiendo del kilometraje y de la edad que tengan, pueden ofrecérsela también. Tercero y último punto en este sentido, el historial de un coche se puede obtener de varias formas, que igualmente proceden de las empresas que venden coches de segunda mano o actúan como intermediarias. Así que si lo pides a estas o al particular en concreto que te lo quiera vender lo podrás tener a mano.

Cosas que explican su crecimiento

Nada es producto de la casualidad en la automoción, y el crecimiento de las ventas de los coches de segunda mano no son una excepción. Su menor precio comparado con los nuevos, kilómetro cero y de ocasión, la mayor presencia y disponibilidad de piezas de recambios de modelos originales de gran calidad y los pujantes nuevos fabricantes y marcas - especialmente las chinas con su interesante propuesta - que han llegado a nuestro mercado últimamente han propiciado este escenario.

Mención aparte merecen en este sentido los eléctricos, que han demostrado devaluarse a un ritmo más rápido que los coches de combustión con el paso del tiempo. Por lo que conseguir un vehículo con etiqueta Cero y transmisión automática es un chollo para los que conducen todos los días para ir a trabajar o a la universidad. Así que esperamos haberte abierto los ojos con los coches de segunda mano y protegerte de quienes pretenden engañarte en un sentido u otro.