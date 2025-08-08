El Frontera eléctrico ahora llega más lejos

Si no conoces al Opel Frontera, te presento a un urbano alemán que, con sus 4,38 metros de longitud, su altura de 1,63 metros y su casi metro con ochenta de ancho, coquetea entre los B-SUV y los C-SUV. ¿Por qué le da utilidad a su diseño? Su verticalidad es una de sus fortalezas en favor de un buen acceso a las plazas traseras y el espacio del maletero, que parte de un volumen de 460 litros y se hace respetar cuando aumenta a 1.600 con los respaldos plegados.

¿Y los valores? En lo estético, se destaca el panel oscurecido que incluye los faros delanteros y el logotipo, cuyo color varía según versión: plateado si es el acabado Edition y negro si es el GS, que además luce techo negro en contraste. En lo ergonómico, una rápida observación de su cabina revela una posición tanto de la pantalla central como de la consola orientada al conductor.

Batería nueva y más capaz para el Opel Frontera 100 % eléctrico

Pero hay novedades con respecto a este modelo y no tienen que ver ni con el interior ni con rasgos y elementos exteriores, sino con una mejora en su eficiencia eléctrica. En España, Opel ya ofrecía una opción cien por ciento eléctrica para acompañar a las dos híbridas. Ese Frontera EV es el de batería con capacidad de 44 kWh y una autonomía homologada de 305 kilómetros. Para circular a diario, no necesitarías mucho más y, además, su precio inicial por debajo de los 25.000 euros seduce.

Podría decirse que, con la nueva y superadora propuesta, la frontera entre el viaje de media y larga distancia se disipa. El Frontera Extended Range eleva la autonomía combinada más allá de los 400 kilómetros –408, para ser preciso–, ya que cuenta con una batería algo más grande: de 55 kWh y con un tiempo de carga rápida que la lleva del 20 al 80 por ciento en 30 minutos en estaciones con potencias de 100 kW.

Aun optando por este Frontera de rango extendido, este SUV sigue siendo accesible: la marca lo anuncia para el país a un valor de 27.000 euros con el acabado Edition.