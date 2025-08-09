Un familiar con consumo de mechero como este no lo verás todos los días

La familia es lo primero, y las marcas lo saben. Volkswagen también y el Touran es el más familiar de todos los que integran su catálogo. Las siete plazas que acoge en el interior demuestran que está más capacitado que casi todos los demás para ello. Por si no fuera suficiente, durante este mes de julio está disponible con una oferta muy apetitosa que su target no debería dejar pasar. Si formas parte de él, tienes que seguir leyendo porque puede cumplir a la perfección con lo que necesitas. Por si necesitas más motivos para leer, a diferencia de lo que es costumbre la versión promocionada no es la de entrada.

Eficiente y potente

Con unos 150 CV de potencia y unos consumos por lo general inferiores a los siete litros por cada centenar de kilómetros recorridos (6,5 - 7,1 como máximo), el Volkswagen Touran presume de un buen dinamismo dentro de sus posibilidades y de eficiencia. Así las cosas, equipa un motor de gasolina 1.5 litros TSI que trabaja codo con codo junto a una caja de cambios manual de seis marchas que le vale la etiqueta C. Unos datos muy buenos para un monovolumen, aunque sea pequeño, y que aseguran buen comportamiento tanto en la ciudad para planes en familia durante un fin de semana normal o los improvisados que se hagan entre semana; así como los viajes que se hagan en carretera para disfrutar de las vacaciones.

La habitabilidad es su punto más fuerte

El habitáculo del Volkswagen Touran representa lo mejor que tiene. No en vano, las actualizaciones sobre su predecesor con la llegada de nuevas tecnologías demuestran el esmero del coche del pueblo en este aspecto. De esta forma, podemos disfrutar de la pantalla táctil que luce su sistema multimedia de hasta 8 pulgadas de tamaño. A las bondades de su habitabilidad también suma el hecho de que la segunda fila de asientos con tres plazas individuales se pueda desplazar de forma longitudinal y que pueda haber una tercera para llegar a las siete plazas ya citadas.

Volkswagen Touran | Volkswagen

No obstante, aun con cinco solamente, el maletero ya tiene una capacidad base de 800 litros, así que cabe de todo y más. Respecto a su equipamiento, el nivel de acabado más sencillo y al que va ligada la versión en oferta consta de elementos como el cuadro de instrumentos digital, llantas de aleación ligera, alerta de carril involuntario, sistema de sonido, sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, radio DAB, control de crucero, lector de señales, sensor de aparcamiento, etc.

La oferta: disponible desde 29.900 €

Un coche para toda la familia como el Volkswagen Touran por 29.900 € es un chollo, porque le vas a sacar partido de sobra con todos los desplazamientos que vas a hacer por tus hijos y con ellos. Eso sí, tendrás que cumplir las condiciones que te pida la marca, pero por lo demás acertarás con la compra.