Repsol acoge a Zunder en su APP para que cargues tu eléctrico cómodamente

Con frecuencia pedimos más facilidades para cargar los coches eléctricos en España, que podría mejorar la cosa y mucho aún. No obstante, tenemos una buena noticia que contar en este sentido. Sobre todo si usas la APP de Repsol Waylet, y es que el gigante energético de nuestro país ha establecido recientemente una alianza junto a Zunder, la red de carga ultrarrápida, para que los usuarios de dicha aplicación puedan cargar su EV en ella.

Para ser más precisos, cada conductor de coche eléctrico que tenga Waylet podrá localizar, iniciar, detener y pagar la carga directamente desde la aplicación en cualquier cargador Zunder. Esto hará indudablemente más sencillo el proceso para ellos y les dará la posibilidad de acceder a unos 1.200 nuevos puntos de carga con los que no contaban hasta ahora.

Más de 7.000 puntos públicos posibles gracias a la interoperabilidad

Hablamos de unos nueve millones de usuarios que tienen a su plena disposición, tras la llegada del último lote de estaciones. Además, todos ellos podrán redimir el saldo que tengan acumulado en Waylet a fin de que la recarga sea más económica para su bolsillo. No obstante, también tiene otras funcionalidades como repostar sin pasar por caja, adquirir servicios de lavados y aspirados Repsol Klin, entregar los tickets de estacionamiento regulado en más de 22 localidades y comprar en una amplia red de comercios (tanto en tiendas físicas como online) y marcas adheridas, lo que genera saldo al pagar para ahorrar en futuras compras.

Si se suman los puntos propios con los que cuenta Repsol y los de las distintas redes y empresas con las que ha establecido sinergias recientemente, Waylet permite acceder ya a una red que cuenta con más de 7.000 puntos de recarga públicos a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. De ellos, poco más de 1.000 están localizados en alguna de sus estaciones de servicio. Ya sabéis que el ritmo que lleva esto es el que es, pero se agradece saber que tenemos más facilidades para hacer una tarea que marca la diferencia en la experiencia que disfrutamos con un coche eléctrico.

Por ello, os animamos a tener descargada una APP que os dé el mayor acceso posible a puntos de recarga a la espera de que los algo más de 13.000 que están fuera de servicio se pongan a funcionar como es debido. Ya sea Waylet, EDP MoveOn, myWallBox o la que se te venga a la mente.