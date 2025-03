No es un SUV, pero es un híbrido sumamente eficiente y con un habitáculo más grande de lo que parece

El Honda Jazz e:HEV no es un coche que podamos considerar como muy popular. De primeras no es un SUV, y eso ya le afecta en ventas. Segundo, su diseño, cargado de personalidad, no es apto para cualquiera, lo que también afecta a su percepción por parte de los usuarios. Y tercero, su grupo motor híbrido no es muy potente y eso, también hace que los usuarios lo vean con otros ojos.

Resulta sumamente interesante, analizar como evolucionan los gustos y las tendencias en el mundo del automóvil. Lo que hace un puñado de años era un éxito asegurado, ahora está condenado al ostracismo más severo, incluso cuando representa una opción mucho mejor que cualquier otro modelo más popular actualmente, o dicho de otro modo, mucho más lógico y versátil que cualquier SUV de precio y tamaño similar.

Así, el Honda Jazz, un coche que hace unos años habría tenido un hueco en el mercado, ahora pelea por hacerse notar y convencer a los usuarios de que, en el fondo, sus cualidades son tan buenas o mejores que las de cualquier SUV. Y mencionamos a los “Sport Utlity Vehicle” por ser, actualmente, los coches que concentran más de la mitad de las ventas y con los que, aunque no lo parezca, tiene que luchar todos los días.

Honda Jazz Crosstar | Honda

¿Conoces el Honda Jazz Crosstar?

El Honda Jazz es un monovolumen compacto, o más bien un monovolumen pequeño, pues su longitud es de 4.04 metros. Su diseño, su carrocería, es el principal escollo para que sus ventas despeguen actualmente, aunque, por otro lado, un vistazo al catálogo del modelo nos permitirá encontrar una versión más que interesante hoy día: el Honda Jazz Crosstar. El Crosstar es una variante del Jazz con aspecto más campero y algunos cambios enfocados a una vida más aventurera.

Por ejemplo, su altura libre al suelo es algo más elevada que la versión normal y alcanza los 146 milímetros. No es mucho, pero permite una circulación por el centro urbano con mayor soltura, al no tener tantos problemas con guardias tumbados, resaltos, bordillos, rampas de garaje... Una altura libre que se combina con protecciones de plástico negro para la carrocería, una nueva calandra, faros antiniebla e incluso una tapicería específica, más resistente e impermeable.

Lo peor el Jazz Crosstar es el precio, que no es bajo: desde 27.750 euros según web oficial. No obstante, ese precio da entrada a un equipamiento muy completo como asientos delanteros y volante calefactables, llave inteligente, control de crucero adaptativo, iluminación LED y una larga lista de sistemas ADAS...

Honda Jazz Crosstar | Honda

Solo disponible con un grupo motor híbrido

El Honda Jazz e:HEV y el Jazz Crosstar e:HEV comparten casi todo; solo se diferencian por su estética. Eso permite presumir de un habitáculo mucho más amplio de lo que podría parecer en un principio. El suelo en las plazas traseras es casi plano y montan los llamados “Magis Seats”, unos asientos multiconfigurables, que ayudan a lograr un espacio interior muy confortable. El hueco que dejan las puertas al abrirse también es algo más grande de lo normal, para facilitar la entrada y salida del coche.

En los dos casos, el motor también es el mismo, un grupo híbrido compuesto por un propulsor gasolina de 107 CV y un eléctrico de 122 CV. La potencia conjunta es de 122 CV, pero el hecho de tener un motor eléctrico potente, permite que los desplazamientos en modo eléctrico no obliguen a prescindir de prestaciones. La batería tiene algo menos de 1 kW y no permite mucha autonomía eléctrica, pero sí que ayuda a reducir los consumos hasta 4,6 litros cada 100 kilómetros, de media.