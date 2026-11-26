¿Por qué es importante? Las entrevistas de candidatos como Sánchez o Feijóo con creadores de contenido como Plex o Jordi Wild ponen en evidencia la importancia los nuevos formatos para captar el voto joven e impulsar la presencia en las redes.

Las entrevistas de Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo con influencers y youtubers como Plex o Jordi Wild han puesto sobre la mesa la cuestión del tirón de los creadores de contenido en esta campaña.

Las cifras de alcance son demoledoras. La entrevista de Plex con Pedro Sánchez ya tiene 1.200.000 visualizaciones, mientras que la de Feijóo ya está cerca del millón. En el caso de Wild, su conversación con el presidente del Gobierno ya acumula más de ocho millones y medio de reproducciones, mientras que la del líder del PP supera los siete.

Frente a esto, Marina Valdés rompe una lanza a favor de programas como Más Vale Tarde, que ayer registraba 2,2 millones de espectadores únicos.

En la misma línea, Juande Colmenero defiende el trabajo periodístico, donde "se pregunta y se repregunta a un candidato a la presidencia del Gobierno, distinto a un ambiente donde ellos quizá prefieran otras cosas, como buscar votos".

Carmen Morodo, por su parte, duda que estas entrevistas tengan "un efecto real en el público joven", pero cree que esto forma parte de una planificada campaña donde "les han dicho que tienen que estar ahí, porque piensan que algo les va a sumar y no les va a restar".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

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