Los detalles Aunque las elecciones ya son este domingo 29N, el sociólogo y analista político Ignacio Urquizu está convencido de que "hay incógnitas". "Porque hay una distancia entre PP y PSOE que siempre el vuelco, cuando es muy ajustado, se puede producir".

El viernes concluye la campaña electoral, dejando un día de reflexión antes de las votaciones del domingo 29 de noviembre. El jueves se celebró el único debate a cuatro, con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal. Feijóo causó polémica con un comentario considerado machista, aunque el sociólogo Ignacio Urquizu opina que no afectará significativamente al Partido Popular. Ada Colau destacó al centrar el debate en la violencia machista, confrontando a Abascal, quien evitó condenarla. Sánchez adoptó un tono más agresivo, atacando a Vox y PP. Abascal se centró en su base, criticando la inmigración masiva. Urquizu señala que, pese a la cercanía de las elecciones, aún hay incertidumbre sobre el resultado.

Este viernes es el último día de campaña. Ya solo quedan las 24 horas para reflexionar y, el domingo 29 de noviembre, acudir a las urnas a votar. Pero para ello, primero es importante analizar los momentos claves que se vivieron el jueves por la noche en el debate a cuatro.

Vivimos el primer y último debate a cuatro de esta campaña electoral. Un debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, del que, gracias al análisis del sociólogo Ignacio Urquizu, podemos sacar más de una conclusión.

Estas son las declaraciones, propuestas y momentos decisivos del debate.

"Y usted calladita", dijo Feijóo

Sin duda alguna, la polémica de la noche la protagonizó Alberto Núñez Feijóo. Porque el candidato del PP dijo: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es la buena gestión", para interpelar a Sánchez y a Colau.

Sobre si esta declaración machista puede pasarle factura al Partido Popular, Urquizu considera que no mucho, que "puede haber alguien que cambie su voto", pero no como para llegar a hablar de "grandes magnitudes".

Colau y la violencia machista

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, consiguió colocar la violencia machista como tema central del debate a cuatro. Lanzó una pregunta clara: "¿Condenan la violencia machista?" y el líder de Vox se negó a contestar en varias ocasiones.

"Le pido a mis compañeros de debate que, por favor, empiecen su intervención también condenando la violencia machista", dijo Colau y esta fue la respuesta de Abascal: "Yo no voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren cuando ellos lo ordenen".

Ada Colau ha sido la ganadora del debate y la que más beneficios podía obtener de este encuentro. Sobre todo, según ha explicado Urquizu, "porque venía de más atrás, porque es la que menos ha aparecido, la que tenía peores expectativas". Pero, por ello, "también es la ganadora".

Santiago Abascal (Vox), Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Ada Colau (FA) en el debate a cuatro, el último para las elecciones generales del 29N

El cambio de tono de Sánchez

Tras el comentado traje marrón en el cara a cara con Feijóo, Pedro Sánchez cambió de color y apostó por un azul vivo. Pero lo más destacado fue su nuevo tono: mucho más duro y con ataques hacia Vox y PP.

"Lo que pasa es que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única que no debe cobrar la ayuda de familia numerosa. Tengo cinco hijos en casa. A unos les parecerá mucho, a otros pocos, pero yo creo que lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas, porque es una auténtica canallada", le dijo Abascal. "Usted enseñe a otro perro con ese hueso, señor Abascal", fueron las palabras pronunciadas por el socialista.

Urquizu cree que, tras vendernos como exitosa la estrategia del cara a cara, "por lo que sea, han cambiado". "Cuando uno mete la pata, lo importante es sacarla; no meterla todavía más adentro". Por ello, el analista político considera que este cambio es "una forma implícita de reconocer que tenían que cambiar no tanto el tono, porque en realidad lo que falló la semana pasada no fue el tono, sino fue el contenido".

Abascal centrado en los suyos

El candidato de Vox, Santiago Abascal, culpó a los migrantes de todo. "Han entrado en España seis millones de personas, según el INE. La inmigración masiva", argumentó. "Expulsar a los ilegales, a los que han entrado sin pedir permiso. Y les pido el voto para que frenemos la invasión migratoria", añadió.

Para Urquizu, esto se debe a una estrategia: Vox quiere reforzar lo ya conseguido y se dirige a sus votantes convencidos, "porque está perdiendo o dejando de ganar de parte del Partido Popular".

Además, aunque las elecciones ya son este domingo 29, Urquizu está convencido de que "hay incógnitas". "Porque hay una distancia entre PP y PSOE que siempre el vuelco, cuando es muy ajustado, se puede producir".

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