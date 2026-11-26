Lo más habitual es que a los jóvenes les haya salido "algún clip", "algo por TikTok" o, como le ocurrió a una joven, "un vídeo hablando de coches".

El equipo de Más Vale Tarde ha salido a las calles para conocer la opinión de los jóvenes sobre las entrevistas a los candidatos a la presidencia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en Plex. La mayoría ha visto "algún clip" o "algo por TikTok", y uno de los temas más comentados ha sido el de los coches. Un entrevistado considera que estas entrevistas son positivas para llegar a un público más joven, aunque le resulta "un poco raro" ver a un presidente hablando con un youtuber. Sin embargo, no todos están de acuerdo, ya que algunos creen que tantas entrevistas son excesivas y otros no sienten interés por los clips en TikTok.

El equipo de Más Vale Tarde ha salido a las calles a preguntar al público objetivo de Plex, los jóvenes, si han visto las entrevistas del youtuber Plex a los candidatos a la presidencia, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Hay respuestas para todo, pero lo más habitual es que les haya salido "algún clip", "algo por TikTok" o, como le ocurrió a una joven, "un vídeo hablando de coches".

Precisamente, los automóviles parecen ser uno de los temas que más han triunfado o, al menos, así lo valora uno de los entrevistados: "Hablaban mucho de coches". Preguntado por si les parece interesante este tipo de entrevista, el mismo chico responde que "está bien porque llega a un público más joven", aunque se le hace "un poco raro que un presidente hable con un youtuber".

No todos, sin embargo, ven con los mismos ojos esta estrategia de campaña. Uno de los entrevistados considera que "hacer tantas entrevistas me parece excesivo", mientras que otra joven declara que "no le causa nada un clip de TikTok".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido